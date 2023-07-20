Госпитализированный с холерой под Тамбовом индус жил с рабочими в общежитии

20-летний гражданин Индии, госпитализированный с холерой в Тамбовской области, приехал в регион из Дели и жил в общежитии с рабочими в Рассказовском районе. По данным SHOT, как только иностранец почувствовал себя плохо, его отправили в специальную комнату-изолятор в том же общежитии, а оттуда вскоре забрали в больницу.

Врачи утверждают, что больше заражённых холерой нет, а избежать серьёзных последствий удалось благодаря тому, что болезнь вовремя выявили. Гражданин Индии же сейчас находится в нормальном состоянии и продолжает лечение.