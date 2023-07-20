Госпитализированный с холерой под Тамбовом индус жил с рабочими в общежитии
20-летний гражданин Индии, госпитализированный с холерой в Тамбовской области, приехал в регион из Дели и жил в общежитии с рабочими в Рассказовском районе. По данным SHOT, как только иностранец почувствовал себя плохо, его отправили в специальную комнату-изолятор в том же общежитии, а оттуда вскоре забрали в больницу.
Врачи утверждают, что больше заражённых холерой нет, а избежать серьёзных последствий удалось благодаря тому, что болезнь вовремя выявили. Гражданин Индии же сейчас находится в нормальном состоянии и продолжает лечение.
Холера — острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм заражённых пищевых продуктов или воды. Это чрезвычайно заразная болезнь, которая поражает как детей, так и взрослых и при отсутствии лечения может за несколько часов приводить к смерти.
О том, что у гражданина Индии, прибывшего в Россию из Дели, заподозрили холеру, стало известно в четверг, 20 июля. А в начале июля в Ростовской области в ряде водоёмов были обнаружены холероподобные бактерии, способные вызывать острые кишечные инфекции. Там временно ввели ограничение на купание, рыбалку и использование воды для хознужд в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.
Shutterstock