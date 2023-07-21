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21 июля, 16:59

В Тамбовской области запретили купаться в реке Цне из-за случаев холеры

Купание, ловля рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цны в Тамбовской области запрещены в целях профилактики на фоне выявления холеры у двоих индусов. Рекомендацию выпустили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

"В целях профилактики установлен запрет на использование реки Цны в рекреационных целях: запрещены купание, ловля рыбы и использование воды из реки в хозяйственных целях", — сообщили в управлении.

Больница под Тамбовом, где нашли холеру у двух индусов, станет госпиталем на 120 коек

Больница под Тамбовом, где нашли холеру у двух индусов, станет госпиталем на 120 коек

О том, что у гражданина Индии, прибывшего в Россию из Дели, заподозрили холеру, стало известно в четверг, 20 июля. Он жил в общежитии с рабочими в Рассказовском районе. Один из его знакомых тоже сдал положительные анализы на острую инфекцию, симптомы наблюдаются ещё у нескольких человек.

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ТАСС / Андрей Богданов

Андрей Бражников
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