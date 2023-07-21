Больница под Тамбовом, где нашли холеру у двух индусов, станет госпиталем на 120 коек
Больницу в городе Рассказово Тамбовской области, где нашли холеру у приехавшего индуса, срочно перепрофилируют в госпиталь на более чем 100 коек. По данным SHOT, пока положительные анализы у двух человек (оба приехали из Индии), но симптомы наблюдаются ещё у нескольких человек.
Как минимум три отделения местной ЦРБ переводятся в госпитальный режим — инфекционное, акушерское и терапевтическое (оно переводится в изолятор). Всего для пациентов заготовлена 121 койка. Сейчас врачи и местный Роспотребнадзор продолжают проверять всех, кто мог контактировать с двумя 20-летними гражданами Индии, которые работали на местном производственном предприятии и проживали в общежитии вместе с остальными рабочими.
О том, что у гражданина Индии, прибывшего в Россию из Дели, заподозрили холеру, стало известно в четверг, 20 июля. А пару недель назад в Ростовской области в ряде водоёмов были обнаружены холероподобные бактерии, способные вызывать острые кишечные инфекции. Там временно ввели ограничение на купание, рыбалку и использование воды для хознужд в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.
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