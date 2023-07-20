Врач рассказала, что за инфекции обитают в Чёрном море и какие из них можно лечить алкоголем

Во время купания в Чёрном море можно подцепить практически все виды ротавирусных и энтеровирусных инфекций. Об этом медики предупреждают всех следующих на отдых россиян. Осторожность нужно было соблюдать всегда, но в этом году в связи с подрывом Украиной плотины Каховской ГЭС нужна удвоенная бдительность, ведь из отпуска можно привезти даже гепатит А и кишечную палочку.

"Важно помнить, что пить морскую воду не нужно. Также на курортах стоит тщательно мыть фрукты и овощи перед едой. В общественных зонах на многолюдных пляжах застилать шезлонги своим личным полотенцем", — рассказала телеканалу "360" врач-терапевт Ольга Минина.

Конечно, лучше всего посещать отдалённые пляжи, где практически нет людей. А на многолюдных пляжах туристам рекомендуют плавать и нырять подальше от берега, где концентрация микроорганизмов и бактерий будет пониже. Но если, несмотря на все правила, избежать желудочно-кишечного расстройства не удалось, то на пляж — ни ногой, заклинают доктора. Так больной защитит не только себя, но и других туристов от возможного распространения инфекции. "Дезинфицировать" организм с помощью алкоголя — тоже плохая идея.