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20 июля, 15:34

Врач рассказала, что за инфекции обитают в Чёрном море и какие из них можно лечить алкоголем

Терапевт Минина: В Чёрном море можно подхватить кишечную палочку и даже гепатит А

Во время купания в Чёрном море можно подцепить практически все виды ротавирусных и энтеровирусных инфекций. Об этом медики предупреждают всех следующих на отдых россиян. Осторожность нужно было соблюдать всегда, но в этом году в связи с подрывом Украиной плотины Каховской ГЭС нужна удвоенная бдительность, ведь из отпуска можно привезти даже гепатит А и кишечную палочку.

"Важно помнить, что пить морскую воду не нужно. Также на курортах стоит тщательно мыть фрукты и овощи перед едой. В общественных зонах на многолюдных пляжах застилать шезлонги своим личным полотенцем", рассказала телеканалу "360" врач-терапевт Ольга Минина.

Конечно, лучше всего посещать отдалённые пляжи, где практически нет людей. А на многолюдных пляжах туристам рекомендуют плавать и нырять подальше от берега, где концентрация микроорганизмов и бактерий будет пониже. Но если, несмотря на все правила, избежать желудочно-кишечного расстройства не удалось, то на пляж — ни ногой, заклинают доктора. Так больной защитит не только себя, но и других туристов от возможного распространения инфекции. "Дезинфицировать" организм с помощью алкоголя — тоже плохая идея.

"На вирусные инфекции алкоголь не подействует. Поэтому если вспомните совет, что дизентерию можно лечить водкой, то, скорее всего, вы просто вызовете синдром обострённого кишечника", отметила терапевт.

Россиянам объяснили, почему купаться в море сразу после шторма — очень плохая идея

Россиянам объяснили, почему купаться в море сразу после шторма — очень плохая идея

Ранее Лайф сообщал, что группа из 12 детей и их тренер попали в больницу с отравлением после купания в море в Туапсинском районе Краснодарского края. Отдыхающих не смутил действующий запрет на купание на этом участке в Чёрном море. Кроме того, у гражданина Индии, прибывшего в Россию из Дели, заподозрили холеру. А в начале июля в Ростовской области в ряде водоёмов были обнаружены холероподобные бактерии, способные вызывать острые кишечные инфекции. Там временно ввели ограничение на купание, рыбалку и использование воды для хознужд в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Марина Калегина
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