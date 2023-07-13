Россиянам объяснили, почему купаться в море сразу после шторма — очень плохая идея

После сильного шторма, как тот, что прошёл в прибрежном районе Туапсе, в воде может появиться кишечная палочка, поэтому следует на несколько дней воздержаться от купания. Об этом в беседе с Лайфом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

Эксперт объяснил, что шторма на морском побережье обычно длятся около двух-трёх суток. Они сопровождаются сильным ветром и большим количеством осадков. После шторма появляется коричневый цвет в прибрежном море из-за огромной массы частичек глины, грунта, пыли, перегноя и грязи, смытых с берега.

"Опасно другое: ряд исследований по всему миру объективно показал повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий после шторма и дождя в прибрежной морской зоне на 90%! Откуда они берутся? В основном, тоже с берега", — подчеркнул Созыкин.

На береговых зонах выстроено множество частных домов и мини-гостиниц. А большинство продуктов жизнедеятельности, заселённых патогенными микроорганизмами, проникают в море во время шторма и дождя из сливных ям душевых и туалетов, мест содержания питомцев. Эксперт добавил, что в болезнетворных и токсичных веществах могут содержаться поднявшиеся со дна частички песка и ила. Опасность представляют также навоз и трупы животных, которые выносятся в море, а ещё почва из размытых скотомогильников, свалок мусорных отходов, складов с химическими веществами и удобрениями.