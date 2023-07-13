В Туапсе возбудили уголовное дело по факту исчезновения людей после потопа

По факту исчезновения четырёх человек в Туапсинском районе после подтопления территории возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

СК возбудил дело по факту пропажи четырёх человек после подтоплений в Туапсе. Видео © t.me / СУ СКР по Краснодарскому краю

"Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю по результатам проведённой проверки о безвестном исчезновении четырёх человек, в том числе несовершеннолетнего, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ночь на 12 июля в результате обрушившегося ливня в реку Казачья Щель, впадающую в Чёрное море, был смыт один из частных домов в посёлке Тюменском. В этот момент в нём находилось три человека — две женщины 23 и 19 лет и 15-летний подросток. Также пропавшим числится 67-летний житель посёлка, который находился в автомобиле ВАЗ-2107, смытом потоками воды в море.