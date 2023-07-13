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13 июля, 02:00

В Туапсе возбудили уголовное дело по факту исчезновения людей после потопа

СК возбудил дело по факту пропажи четырёх человек после подтоплений в Туапсе

По факту исчезновения четырёх человек в Туапсинском районе после подтопления территории возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

СК возбудил дело по факту пропажи четырёх человек после подтоплений в Туапсе. Видео © t.me / СУ СКР по Краснодарскому краю

"Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю по результатам проведённой проверки о безвестном исчезновении четырёх человек, в том числе несовершеннолетнего, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ночь на 12 июля в результате обрушившегося ливня в реку Казачья Щель, впадающую в Чёрное море, был смыт один из частных домов в посёлке Тюменском. В этот момент в нём находилось три человека — две женщины 23 и 19 лет и 15-летний подросток. Также пропавшим числится 67-летний житель посёлка, который находился в автомобиле ВАЗ-2107, смытом потоками воды в море.

При этом, по данным телеграм-канала SHOT, число пропавших выросло до пяти человек. Последним исчезнувшим после потопа оказался 67-летний сотрудник Новомихайловского совхоза Михаил С. Мужчина на "ниве" хотел переехать вброд речку у села Подхребтовое, но его унесло.

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Лайф напоминает, что в ночь на 12 июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. В нескольких поселениях был введён режим ЧС.

Обложка ©

t.me / СУ СКР по Краснодарскому краю

Оксана Попова
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