Медик объяснил, что в наши дни спасло бы Бродского от ранней смерти

Поэта Иосифа Бродского, умершего в возрасте 55 лет, в наши дни могли бы спасти терапия статинами и отказ от курения. Так считает кардиолог Алексей Утин.

Предположительной причиной смерти поэта называют сердечный приступ. Медик убеждён, что виной тому стало пристрастие Бродского к курению. Поэт курил по несколько пачек сигарет за день, иногда отрывая у них фильтры.

"Продукты горения сигарет из лёгких сразу попадают в кровоток и начинают агрессивно атаковать внутреннюю оболочку артерий (эндотелий). Именно из-за повреждения эндотелия молекулы ЛПНП, содержащие холестерин, начинают проникать в стенку артерии и накапливаться там в виде бляшек", — написал Утин в своём телеграм-канале.

Специалист добавил, что информационная кампания о вреде курения началась как раз при жизни поэта и переехавший в США Бродский не мог её не видеть. При этом современные методы лечения ишемической болезни сердца появились незадолго до смерти нобелевского лауреата в 1996 году.

"Скорее всего, Иосифу Бродскому прописывали препараты аспирина и нитроглицерина. Основа лечения ишемической болезни сердца сейчас — агрессивная терапия статинами. Но эра статинов началось только в 1994–1995 гг., и эти препараты вряд ли успели добраться до Бродского", — заключил Утин.