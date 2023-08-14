Составлен топ-7 продуктов для голливудской улыбки, в которых больше всего кальция и фосфора
Стоматолог Ешидоржиев: Содержащие кальций продукты сохраняют здоровье зубов
Здоровье зубов во многом зависит от употребляемой человеком пищи. Одни продукты укрепляют эмаль и помогают дольше сохранять красивую улыбку, тогда как другие оказывают лишь негативное влияние на состояние полости рта, сообщил стоматолог Владимир Ешидоржиев.
По словам врача, для поддержания здоровья зубов приоритет следует отдавать пище с высоким содержанием кальция и фосфора. Для создания нужной для пародонта нагрузки можно сделать упор на твёрдую еду, посоветовал он.
"Творог, рыба, шпинат, сухофрукты, кунжут, твёрдый сыр, бобовые", — перечислил Ешидоржиев в беседе с РИА "ФедералПресс".
Обратный эффект будет иметь употребление в пищу ягод и цитрусовых. Содержащаяся в них кислота повышает чувствительность зубов и размягчает эмаль. Именно поэтому после такого лакомства не следует браться за зубную щётку. Рот достаточно просто прополоскать, предупредил стоматолог.
Ранее Лайф перечислил простые правила для создания идеальной улыбки. Помочь человеку на этом поприще может и массаж дёсен, который минимизирует риск возникновения кариеса.