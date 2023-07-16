Стоматолог перечислила 7 правил для создания идеальной улыбки

Стоматологи признаются, что большинство пациентов не умеют правильно чистить зубы: на приёме врача многие с удивлением узнают, что бактерии скапливаются не только на зубах. Как соблюдать гигиену полости рта в домашних условиях, рассказала Лайфу стоматолог-гигиенист клиники "Белая радуга" Дарья Тараткина.

Скопления бактерий во рту выглядят как белый и рыхлый налёт, и именно они становятся причиной кариеса, болезни дёсен (гингивита), воспалений и неприятного запаха. Также неприятные последствия несёт привычка курить, пить чай и кофе: зубы со временем приобретают серый или коричневый оттенок, и удалить этот пигмент может только стоматолог.

"Очень важно, чтобы зубная щётка была без резиновых вставок и с большим количеством мягких щетинок одной длины. Главное правило — не нужно сильно нажимать на щётку. Её нужно держать в пальцах как писчую ручку, ставить половину на десну, половину на зубы под углом 45° к десне и при чистке делать небольшие круговые движения, как будто вы массируете десну", — рассказала Тараткина.

После чистки нужно провести языком по всем зубам: если на поверхности эмали есть шероховатости, их поможет убрать монопучковая щётка, незаменимая при чистке труднодоступных участков, пояснила стоматолог. Щётку пора менять в четырёх случаях: если щетинки деформировались, вы прошли большое стоматологическое лечение, вы переболели ОРВИ и после профессиональной гигиены.

"Щётку и зубную пасту стоит выбирать после консультации стоматолога. Стоит также стараться не пользоваться отбеливающей пастой постоянно, поскольку она делает эмаль чувствительной. Дело ещё в том, что микроорганизмы могут адаптироваться к зубной пасте, тогда она становится бесполезной", — заметила Тараткина.

Для комплексного домашнего ухода за зубами кроме щётки потребуются скребок и ирригатор. Скребок или специальная насадка в форме лопаточки для ирригатора убирает опасные бактерии с языка. Сильно давить не стоит, иначе можно травмировать ткани, предупредила врач. Перед сном рекомендуется использовать ирригатор. Эта процедура защитит зубы от скрытого кариеса (гниения на контактах зубов), а массаж дёсен под струёй воды улучшит кровообращение.