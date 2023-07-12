Россиянам рассказали, как и зачем массажировать дёсны

Массаж дёсен — не только приятная, но и полезная процедура, она может выполняться как в профилактических, так и в лечебных целях. О том, как и зачем это делать, Лайфу рассказала врач-стоматолог сети клиник "Мегастом" Валерия Козлова.

Врач-стоматолог сети клиник "Мегастом" Валерия Козлова. Фото предоставлено Лайфу

Плюсы массажа дёсен

Улучшение кровообращения в тканях дёсен.

Уменьшение воспаления и способ ускорить заживление при ряде заболеваний.

Укрепление стенок сосудов.

Улучшение питания мягких тканей и насыщение их кислородом, что приводит к улучшению состояния десны и устранению покраснения.

Снижение болевых ощущений, связанных с воспалением и другими заболеваниями.

Профилактика кровоточивости дёсен.

Уменьшение подвижности зубного ряда.

Укрепление и улучшение эластичности, что может служить профилактикой заболеваний пародонта.

Уменьшение количества зубного налёта и один из способов профилактики кариеса.

Как сделать массаж дёсен в домашних условиях

1. Пальцевой массаж. Сначала нужно очистить руки, затем поместить указательный и средний палец на верхнюю и нижнюю дёсны и начать массировать круговыми движениями. Помассируйте каждый раздел дёсен в течение нескольких минут.

2. Массаж при помощи зубной щётки. Поместите щётку на дёсны и массируйте круговыми движениями в течение нескольких минут.

3. Специальный массажёр для дёсен. Его можно приобрести в аптеке или в магазине товаров для здоровья. Он обычно имеет форму маленького пульверизатора.

4. Массаж при помощи ирригатора. В этом случае массаж будет осуществляться при помощи струи воды под давлением. Дополнительный бонус процедуры — удаление остатков пищи и болезнетворных микроорганизмов из труднодоступных мест и межзубного пространства.

"Помните, что массаж дёсен должен быть мягким и не вызывать неприятных ощущений или боли. Если у вас есть какие-либо проблемы с дёснами — кровоточивость или воспаление, — прежде чем начать делать массаж, обязательно проконсультируйтесь с врачом-стоматологом", — предупредила медик.