Врач раскрыла пункты, на которых нельзя экономить при лечении зубов

Иногда попытка сэкономить на лечении зубов может обернуться печальными последствиями. О том, в каких случаях не стоит жадничать, рассказала врач-стоматолог Диана Левчук.

В первую очередь нельзя экономить на диагностике, ведь специалисту-стоматологу для начала лечения нужно сделать рентген, объясняет специалист. Без этой процедуры о качественном лечении и говорить не приходится. Определить характер проблемы "на глаз" не может ни один дантист, а иногда для определения диагноза потребуется даже компьютерная томография.