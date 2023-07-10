Регион

Уведомления отключены

10 июля, 16:27

Врач раскрыла пункты, на которых нельзя экономить при лечении зубов

Стоматолог Левчук: При лечении зубов нельзя экономить на диагностике

Иногда попытка сэкономить на лечении зубов может обернуться печальными последствиями. О том, в каких случаях не стоит жадничать, рассказала врач-стоматолог Диана Левчук.

В первую очередь нельзя экономить на диагностике, ведь специалисту-стоматологу для начала лечения нужно сделать рентген, объясняет специалист. Без этой процедуры о качественном лечении и говорить не приходится. Определить характер проблемы "на глаз" не может ни один дантист, а иногда для определения диагноза потребуется даже компьютерная томография.

"От точности определения проблемы зависит и эффективность лечения. Не советую также экономить на лечении, подразумевающем использование микроскопа или другой оптики. Это позволит врачу выполнить работу максимально аккуратно", заключила Левчук в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Стоматолог предупредил о раке из-за курения вейпов

Стоматолог предупредил о раке из-за курения вейпов

К слову, на приём к зубному лучше не приходить голодным. Стоматолог-ортопед объяснил, что такая мера поможет избежать гиперсаливации, то есть повышенного слюноотделения, причиной которого в большинстве случаев становится голод.

Обложка ©

freepik

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров