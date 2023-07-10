Врач раскрыла пункты, на которых нельзя экономить при лечении зубов
Стоматолог Левчук: При лечении зубов нельзя экономить на диагностике
Иногда попытка сэкономить на лечении зубов может обернуться печальными последствиями. О том, в каких случаях не стоит жадничать, рассказала врач-стоматолог Диана Левчук.
В первую очередь нельзя экономить на диагностике, ведь специалисту-стоматологу для начала лечения нужно сделать рентген, объясняет специалист. Без этой процедуры о качественном лечении и говорить не приходится. Определить характер проблемы "на глаз" не может ни один дантист, а иногда для определения диагноза потребуется даже компьютерная томография.
"От точности определения проблемы зависит и эффективность лечения. Не советую также экономить на лечении, подразумевающем использование микроскопа или другой оптики. Это позволит врачу выполнить работу максимально аккуратно", — заключила Левчук в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
К слову, на приём к зубному лучше не приходить голодным. Стоматолог-ортопед объяснил, что такая мера поможет избежать гиперсаливации, то есть повышенного слюноотделения, причиной которого в большинстве случаев становится голод.
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