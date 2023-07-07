Россиянам объяснили, почему на приём к стоматологу нельзя приходить голодным
Врач Ешидоржиев: За час до приёма стоматолога надо поесть, чтобы не было слюней
Иногда пациенты на приёме в зубной клинике сталкиваются с гиперсаливацией, то есть повышенным слюноотделением, причём самая частая причина такого состояния — голод. Об этом заявил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.
"Есть правило: за час до приёма стоматолога необходимо обязательно поесть. В противном случае раздражители в полости рта, используемые врачом (даже инструменты), могут спровоцировать рефлекторное образование слюны", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".
Порой причиной повышенного слюноотделения может быть заболевание. По словам Ешидоржиева, гиперсаливацию провоцирует спирт, который приводит слизистую полости рта к обезвоживанию, поэтому в день лечения зубов не надо пить алкоголь.
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