Россиянам объяснили, почему на приём к стоматологу нельзя приходить голодным

Иногда пациенты на приёме в зубной клинике сталкиваются с гиперсаливацией, то есть повышенным слюноотделением, причём самая частая причина такого состояния — голод. Об этом заявил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

"Есть правило: за час до приёма стоматолога необходимо обязательно поесть. В противном случае раздражители в полости рта, используемые врачом (даже инструменты), могут спровоцировать рефлекторное образование слюны", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Порой причиной повышенного слюноотделения может быть заболевание. По словам Ешидоржиева, гиперсаливацию провоцирует спирт, который приводит слизистую полости рта к обезвоживанию, поэтому в день лечения зубов не надо пить алкоголь.