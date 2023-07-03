Россиянам рассказали, зачем нужна монопучковая щётка и кому стоит её приобрести

Монопучковыми называют зубные щётки, у которых на чистящей головке всего один ряд щетинок. Их создали для того, чтобы упростить процесс чистки зубов людям, которые носят протезы, брекеты или элайнеры. Однако монопучок приобрёл большую популярность, чем предполагали его создатели.

Как пишет URA.ru, данная щётка удобна для тех, у кого часто возникает кариес между зубами. Она хорошо справляется с очисткой сложных участков между тесно стоящими зубами, где остаётся больше налёта. При этом стоит помнить, что монопучок — дополнение к обычной щётке, а вовсе не полноценная замена, им не получится тщательно почистить все зубы.