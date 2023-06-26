Стоматолог предупредила о раке из-за курения вейпов

Курение вейпов и других электронных сигарет негативно сказывается не только на эмали зубов, но и на ротовой полости в целом. Об этом в беседе с Лайфом предупредила заведующая отделением, врач – стоматолог-хирург клиники МЕДСИ в Красногорске Диана Кулиева. Доктор отметила, что периодическое вдыхание горячего пара — это не что иное, как хронический температурный раздражитель, пагубно влияющий на прочность эмали зубов.

"Эмалевый орган человека не предназначен для постоянного перегрева, в связи с этим происходит постепенное разрушение слоёв эмали, снижается прочность. Дёсны, язык, слизистая оболочка щёк очень часто воспаляются, испытывая хроническое температурное воздействие. Разумеется, это приводит к негативным последствиям, в запущенных случаях — к предраковым и онкологическим заболеваниям", — подчеркнула Кулиева.

По словам медика, научно доказано, что у курильщиков происходит нарушение баланса микрофлоры полости рта, это неминуемо ведёт к повышению кариесогенных бактерий и, как следствие, к образованию кариеса.

"Компоненты, входящие в состав жидкостей для вейпов и других курительных приборов, способствуют незамедлительному образованию налёта на поверхности эмали, что существенно снижает кариесрезистентность зуба, приводит к прогрессии уже имеющихся кариозных полостей", — добавила стоматолог.

Что касается составляющих жидкостей для вейпов (глицерин, пропиленгликоль, никотин), то они, подчеркнула врач, снижают секрецию слюны, а также обуславливают появление стоматита и других воспалительных заболеваний. Кроме того, вышеназванные компоненты обладают канцерогенным действием — приводят к онкологии.

Резюмируя, врач перечислила любителям попарить последствия их пагубной привычки: скопление налёта, изменение цвета зубов, снижение прочности эмали, её разрушение, развитие кариеса, заболевания пародонта, нарушение микрофлоры полости рта и вред для слизистой мягких тканей.