Бегом к врачу: Врач назвала пять симптомов в полости рта, которые должны насторожить

Язвы во рту могут говорить о разрушении зуба, а также о наличии сахарного диабета и онкологического заболевания. Об этом предупредила врач-стоматолог Луиза Автандилян.

"Если вы увидели, что на слизистых оболочках полости рта — на внутренней поверхности щёк, на нёбе или языке — образовались незаживающие язвы, ранки или пятна, срочно проконсультируйтесь со специалистом. Это может говорить как о разрушении зуба, острый край которого травмирует прилегающие к нему мягкие ткани, так и о серьёзных заболеваниях организма: о сахарном диабете и даже об онкологическом заболевании, протекающем в ротовой полости", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Врач добавила, что острая зубная боль является признаком кариеса, и даже если неприятные ощущения быстро проходят, обратиться к стоматологу всё равно стоит. Кровоточивость дёсен же свидетельствует о неправильной и, как правило, агрессивной чистке зубов и пародонтите. Неприятный запах изо рта в свою очередь указывает на заболевание зубов и наличие общих проблем в организме, а повышенная чувствительность зубов — на истончение эмали.