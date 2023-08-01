Стоматолог объяснил, почему лечить зубы "анти-кариесной" пастой бессмысленно

Полки магазинов полнятся анти-кариесными зубными пастами, которые помогают остановить процесс разрушения зубов. О том, могут ли такие пасты избавить зуб от кариеса, рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

"Вылечить кариес зубной пастой можно, однако есть несколько но. Во-первых, заболевание должно быть в стадии белого пятна. В это время зуб выглядит здоровым, никаких болевых ощущений нет, но разрушение тканей уже началось", — объяснил медик в беседе с РИА "ФедералПресс".

Во-вторых, стоматолог сообщил, что ни один специалист не гарантирует эффективность такого лечения. Вероятность успешного исхода — 50 на 50. Лучшим решением при лечении кариеса будет не экспериментировать и оперативно обратиться к дантисту. Своевременность важна, чтобы болезнь не перешла в тяжёлую стадию.

Вылечить кариес сейчас возможно даже без сверления зубов, добавил ортопед. Для этого используется метод ICON, суть которого в том, что после предварительного очищения ротовой полости поражённые болезнью участки зуба запечатывают гидроксиапатитом, купируя вредоносные процессы.

Зато "анти-кариесные" пасты неплохо подойдут для лечения детских зубов, неокрепшая эмаль которых позитивно реагирует на такие воздействия. В таких случаях будут полезны пасты со фтором или специальные гели с кальцием и фосфором, подытожил Ешидоржиев.