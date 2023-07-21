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21 июля, 08:53

Стевия, эритрит или цикламаты? Россиянам рассказали, чем заменить сахар, чтобы не сделать хуже

Эксперт Гудимова: Заменители сахара и подсластители снижают риск развития кариеса

<p>Россиянам рассказали, какой заменитель сахара выбрать. Фото © <a href="https://pixabay.com/ru/photos/macaron-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-2462247/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Silviarita / Pixabay </a></p>

Россиянам рассказали, какой заменитель сахара выбрать. Фото © Silviarita / Pixabay

В отличие от белого рафинированного сахара, пищевые добавки — подсластители — снижают риск возникновения кариеса, уменьшают калорийность продуктов и блюд, не повышают уровень глюкозы в крови и помогают нормализовать углеводный обмен. Об этом Лайфу рассказала эксперт в области здорового питания Александра Гудимова.

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К выбору сахарозаменителя или подсластителя необходимо подходить индивидуально и в первую очередь выяснить для себя истинные мотивы и причины отказа от белого сахара, рекомендует специалист.

"Если отказ продиктован медицинскими показаниями, например сахарным диабетом, стоит выбирать бескалорийные подсластители с нулевым гликемическим индексом (например, стевию, сукралозу, эритрит, сахарин и цикламаты). Стевия и эритрит — это натуральные, природные подсластители, в то время как сукралоза, сахарин и цикламаты получены искусственным путём", — объяснила собеседница Лайфа.

Подсластители обладают разной степенью сладости и вкусом. Так, стевия в сотни раз слаще сахара, а эритрит менее сладкий по отношению к нему. В магазинах их можно найти как по отдельности — в чистом виде, так и в смеси: производители смешивают подсластители, чтобы получить более "чистый" сладкий вкус, а также для удобства при дозировании.

"Если вы хотите снизить потребление белого сахара, так как придерживаетесь здорового питания и хотите исключить из своего рациона продукты, в которых отсутствует какая-либо польза, то выбирайте нерафинированные аналоги или натуральные сиропы. Кокосовый сахар, например, имеет схожую калорийность с белым сахаром, но при этом его гликемический индекс почти в два раза ниже, а главное, он не "отбеливается" сильными неорганическими кислотами, то есть не проходит рафинацию", — рекомендует Гудимова.

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Ранее терапевт пояснила, сколько сахара можно съесть в день без вреда для здоровья. С этим продуктом лучше не перебарщивать, потому что сахар поддерживает воспалительные процессы, например во внутренней оболочке сосудов, что приводит к атеросклерозу и отложению бляшек.

Ольга Годуненко
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