Стевия, эритрит или цикламаты? Россиянам рассказали, чем заменить сахар, чтобы не сделать хуже

В отличие от белого рафинированного сахара, пищевые добавки — подсластители — снижают риск возникновения кариеса, уменьшают калорийность продуктов и блюд, не повышают уровень глюкозы в крови и помогают нормализовать углеводный обмен. Об этом Лайфу рассказала эксперт в области здорового питания Александра Гудимова.

К выбору сахарозаменителя или подсластителя необходимо подходить индивидуально и в первую очередь выяснить для себя истинные мотивы и причины отказа от белого сахара, рекомендует специалист.

"Если отказ продиктован медицинскими показаниями, например сахарным диабетом, стоит выбирать бескалорийные подсластители с нулевым гликемическим индексом (например, стевию, сукралозу, эритрит, сахарин и цикламаты). Стевия и эритрит — это натуральные, природные подсластители, в то время как сукралоза, сахарин и цикламаты получены искусственным путём", — объяснила собеседница Лайфа.

Подсластители обладают разной степенью сладости и вкусом. Так, стевия в сотни раз слаще сахара, а эритрит менее сладкий по отношению к нему. В магазинах их можно найти как по отдельности — в чистом виде, так и в смеси: производители смешивают подсластители, чтобы получить более "чистый" сладкий вкус, а также для удобства при дозировании.

"Если вы хотите снизить потребление белого сахара, так как придерживаетесь здорового питания и хотите исключить из своего рациона продукты, в которых отсутствует какая-либо польза, то выбирайте нерафинированные аналоги или натуральные сиропы. Кокосовый сахар, например, имеет схожую калорийность с белым сахаром, но при этом его гликемический индекс почти в два раза ниже, а главное, он не "отбеливается" сильными неорганическими кислотами, то есть не проходит рафинацию", — рекомендует Гудимова.