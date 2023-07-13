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13 июля, 14:22

Терапевт пояснила, сколько сахара можно съесть в день без вреда для здоровья

Врач Чернышова: Здоровому человеку можно есть не более 25 граммов сахара в день

Здоровому человеку рекомендуется есть не более 25 граммов сахара в день, то есть пять-шесть чайных ложек. Об этом заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По её словам, это быстрый источник энергии, поэтому при переутомлении самое простое решение — съесть что-нибудь сладкое. При этом чем меньше сахара, тем лучше — его избыток в рационе приводит к проблемам со здоровьем.

"Человек может набрать вес. Плюс большое потребление сахара в дальнейшем может не то чтобы вызвать, а увеличить риски развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета", — отметила Чернышова в беседе с "Москвой 24".

Врач добавила, что сахар поддерживает воспалительные процессы, например, во внутренней оболочке сосудов, что приводит к атеросклерозу и отложению бляшек.

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Никита Осипов
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