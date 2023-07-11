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11 июля, 16:48

Диетолог рассказала, сколько чашек чая в день можно пить пожилым

Врач Соломатина: Пожилым без противопоказаний можно пить четыре чашки чая в день

Пожилым можно пить четыре чашки чая в день при отсутствии противопоказаний. Этот напиток помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, например гипертонии. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что иногда от употребления чая стоит отказаться, в частности, если у пожилого человека высокое давление. Соломатина отметила, что в чае может содержаться не меньше кофеина, чем в кофе, а это может только усугубить ситуацию.

"Кофеин действует как мочегонное средство. Поэтому чай нельзя пить при проблемах с почками. Также с ним нужно быть осторожными диабетикам: не добавлять в напиток сахар, мёд и не сочетать со сладостями", — отметила Соломатина в беседе с "Москвой 24".

Она добавила, что чай содержит танины, которые при заболеваниях ЖКТ жёстко воздействуют на слизистую, особенно если выпить напиток на голодный желудок.

Повторное использование чайных пакетиков не только бесполезно, но и опасно, предупредил врач

Повторное использование чайных пакетиков не только бесполезно, но и опасно, предупредил врач

Ранее эксперт Фархатджа Гумеров поведал о способности чая выводить яды из организма, но есть противопоказания. Специалист подчеркнул, что если одного человека напиток может взбодрить, то организм другого — подавить.

Обложка ©

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Никита Осипов
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