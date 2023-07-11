Диетолог рассказала, сколько чашек чая в день можно пить пожилым

Пожилым можно пить четыре чашки чая в день при отсутствии противопоказаний. Этот напиток помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, например гипертонии. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что иногда от употребления чая стоит отказаться, в частности, если у пожилого человека высокое давление. Соломатина отметила, что в чае может содержаться не меньше кофеина, чем в кофе, а это может только усугубить ситуацию.

"Кофеин действует как мочегонное средство. Поэтому чай нельзя пить при проблемах с почками. Также с ним нужно быть осторожными диабетикам: не добавлять в напиток сахар, мёд и не сочетать со сладостями", — отметила Соломатина в беседе с "Москвой 24".

Она добавила, что чай содержит танины, которые при заболеваниях ЖКТ жёстко воздействуют на слизистую, особенно если выпить напиток на голодный желудок.