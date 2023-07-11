Сладкоежкам рассказали, какая порция шоколада не навредит здоровью

Чтобы не поправиться от шоколада, нужно учитывать следующие моменты: калорийность, сбалансированность и норму кофеина. Об этом рассказала нутрициолог Оксана Ковылкина. По её словам, в сутки рекомендуется съедать 30–50 граммов шоколада.

Специалист отметила, что средняя калорийность на 100 граммов тёмного или молочного шоколада — 520–590 ккал. Если в продукт добавлен подсластитель вместо сахара, то этот показатель может быть ниже.

"Помните про сбалансированность и разнообразие рациона — пусть одни продукты не вытесняют другие. Какой шоколад есть — выбираете по своим вкусовым предпочтениям. Более качественным будет тот, в составе которого содержится какао-масло, а не трансжиры", — рассказала Ковылкина в беседе с РИАМО.

В 100 граммах горького шоколада около 40 миллиграммов кофеина — чем он горче, тем кофеина больше.