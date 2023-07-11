Всемирный день шоколада, День пяти миллиардов, Крапивное заговенье: Праздники и приметы 11 июля Сегодня, 11 июля 2023 года, один из глобальных праздников предлагает нам задуматься, как сделать Землю удобной для всех восьми миллиардов человек, при этом не вредя ей. А ещё в этот день есть два ароматных праздника, один из них при этом ещё и вкусный. 10 июля, 21:01 Сладкоежки по всему миру отметят 11 июля День шоколада. Фото © Pixabay

Всемирный день народонаселения, День пяти миллиардов

11 июля отмечается Всемирный день народонаселения. Фото © ТАСС / EPA / Antonio Lacerda

Сегодня, 11 июля 2023 года, в России и других странах отмечается такой праздник, как Всемирный день народонаселения. Вот несколько фактов о нём: официальный международный праздник;

отмечается ежегодно 11 июля, дата не смещается;

учреждён в 1989 году по предложению Программы развития ООН;

в этот день под эгидой ООН проводятся семинары и встречи, посвящённые проблемам народонаселения.

Всемирный день народонаселения называют ещё Днём пяти миллиардов. Причина проста: в ООН подсчитали, что именно в эту дату в 1987 году население Земли достигло такой численности. Пятимиллиардным жителем планеты "назначили" Матвея Гашпара из Югославии, к нашему времени уже несуществующей страны.

Цель этого дня — привлечь внимание к вопросам народонаселения. Нас с ноября 2022 года на планете уже восемь миллиардов человек. В этом веке рост численности людей замедлился, но всё ещё продолжается. А значит, растут проблемы с доступом к чистой воде, качественной еде, комфортному месту жительства.

День художника по свету

11 июля отмечается День художника по свету. Фото © Freepik / frimufilms

Во вторник, 11 июля, в России отмечается профессиональный праздник — День художника по свету, который также называют День светооператора, или День гафера. Рассказываем о нём: неофициальный профессиональный праздник;

отмечается ежегодно 11 июля, дата не смещается;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

приурочен к дате выдачи патента на лампу накаливания.

Профессия художника по свету, светооператора, или, на американский лад, гафера, может быть малозаметной, но плоды труда представителей этой специальности каждый из нас видит едва не ежедневно. Эти люди определяют, как нужно освещать новостную телестудию, киноплощадку, театральную сцену.

Интересно, что у этого праздника сугубо российские корни. Дело в том, что он приурочен к 11 июля 1874 года, когда Александр Лодыгин получил патент на своё изобретение — лампу накаливания. Именно она вплоть до последнего времени, пока не появились другие технологии извлечения света, была главным орудием гаферов. Хоть профессиональный праздник светооператоров пока неофициальный, сегодня мы можем их поблагодарить за ту атмосферу, которую они дарят своей работой зрителям, сидящим перед театральной сценой или экраном телевизора.

Всемирный день шоколада

11 июля отмечается Международный день шоколада. Фото © Freepik

Сегодня, 11 июля, в России и других странах отмечается также вкусный праздник — Всемирный день шоколада. Вот что о нём известно: праздник международный, неофициальный;

появился в 1995 году во Франции;

отмечается ежегодно 11 июля, дата не смещается;

в этот день проходят выставки, фестивали и конкурсы, посвящённые шоколаду.

Этот десерт настолько любим по всей земле, что наряду со Всемирным днём шоколада есть и другие посвящённые ему праздники. Так, в США их отмечают также 7 июля и 28 октября. А ещё можно найти упоминания о Дне шоколада 13 сентября и 29 ноября.

Шоколад — очень древний продукт, но сначала он был совсем не таким, каким его знаем мы. Это был горький напиток из молотых и обжаренных какао-бобов с перцем, смешанных с водой. По одной из версий, шоколад поэтому так и называется — на ацтекском якобы это значило "горькая вода".

В Европу в XVI веке шоколад завезли конкистадоры — и уже там он стал приобретать современные черты. Сначала это был деликатес, который себе могли позволить только аристократы. В России шоколад появился при Петре I. Массово доступен этот продукт стал только в прошлом веке с началом его широкого производства.

Шоколад, если им не злоупотреблять, полезен для организма. В нём есть вещества, которые вызывают в организме выброс эндорфинов — гормонов счастья. Этот продукт поддерживает тонус, богат питательными веществами. В том числе по последней причине увлекаться им не стоит. К тому же сейчас в большинстве сортов шоколада много сахара.

Всемирный день эфирных масел

11 июля — Всемирный день эфирных масел. Фото © Shutterstock

Ещё один ароматный праздник, который отмечается в России и за рубежом 11 июля, — это Международный день эфирных масел (International Essential Oils Day). Предлагаем несколько фактов о нём: отмечается ежегодно 11 июля, дата не смещается;

придуман в 2018 году американским бизнесменом;

стал популярным и в других странах;

в этот праздник предлагается высаживать растения и деревья, которые дают эфирные масла.

Уже из названых эфирных масел — лавандовое, можжевеловое, розмариновое, анисовое, гвоздичное, мятное — понятно, что они образуются в растениях. Люди ещё в древности научились извлекать эти вещества и делать на их основе растворы-благовония. Эти масла способны испаряться уже при комнатной температуре, наполняя помещения приятным ароматом. Такие вещества издревле использовали в том числе в качестве лекарств. Есть даже такое направление народной медицины — ароматерапия. Эфирные масла используют в ингаляциях, в настойках. А ещё их применяют в приготовлении пищи, чтобы придать ей незабываемые ароматы.

Что же касается сегодняшнего праздника, Международного для эфирных масел, он отмечается по инициативе Джареда Тёрнера, главы американской компании Young Living, которая десятки лет занимается торговлей эфирными маслами. В качестве даты был выбран день рождения основателя компании. А главная идея праздника — напомнить человечеству, что эфирные масла получаются из растений — и если потребительски относиться к природе, можно лишиться источника этих ароматных веществ.

Именинники 11 июля

11 июля именины у российской певицы Ольги Орловой. Фото © Instagram (запрещён на территории РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / olgaorlova1311

Сегодня, 11 июля, именины могут праздновать обладатели следующих имён: Православные: Герман

Иван

Кир

Павел

Сергей. Католические: Ольга

Пелагея

Венедикт. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов.

Приметы 11 июля

Крапивное заговенье

По народному календарю сегодня, 11 июля, — Крапивное заговенье. На Руси верили, что в этот праздник крапива становится дарящей здоровье. Было принято готовить крапивные щи и пироги с крапивой, также эту траву можно было добавлять в салаты и напитки.

Ещё в этот день крапивой обтирались, умывались её настоем, а саму траву вешали над входом в дом, чтобы закрыть дорогу для злых духов. Сны в ночь на Крапивное заговенье считались вещими, сбывающимися при условии, что о них никому не было рассказано. А вот для свадьбы этот день считался неблагоприятным: люди верили, что заключённый в этот день брак будет несчастливым.

Приметы на Крапивное заговенье

Если кукушку в лесу не слышно — зима придёт раньше срока.

По утру на кленовых листах обильная роса — жди дождей.

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Авторы Вадим Андреев