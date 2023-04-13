Диетолог назвала самый вредный шоколад

Белый шоколад — наиболее вредный для здоровья вид этого продукта. Об опасности предупредила врач – диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Однако, по её словам, есть и другие разновидности шоколада, от употребления которых лучше воздержаться.

"В белом шоколаде нет какао-бобов. А основная польза шоколада как раз в них, потому что там есть белок, антиоксиданты и другие вещества. Кроме того, в белом шоколаде очень много непонятных добавок", — пояснила Дианова в интервью газете "Вечерняя Москва".

Второй по вредности тип шоколада — молочный, подчеркнула медик. В нём чересчур много сахара, а вот какао маловато. Опасен для здоровья и шоколад с добавками, предупредила врач. В шоколад лучше добавлять ягоды и фрукты, снижающие его калорийность. А вот "тяжёлые" орехи, наоборот, лучше исключить, ведь жиров в шоколаде и без того немало.

Нурия Дианова также посоветовала пользоваться правилами, общими для выбора всех видов шоколада. Например, при покупке нужно обращать внимание, на каком месте в составе продукта находится сахар. Чем ближе к началу, тем его больше в шоколаде. Также состав не должен быть слишком богат на ингредиенты. Перечисление компонентов должно укладываться в две строчки. Эксперт посоветовала не скупиться и брать шоколад подороже, чтобы быть уверенными в том, что он не навредит организму.