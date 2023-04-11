Табу на шоколад: Что можно и нельзя есть после тренировки, чтобы закрепить результат

Питание после тренировок не менее важно, чем сама физическая нагрузка, так как помогает эффективно худеть, поддерживать мышцы в тонусе, а также восстанавливать силы. Об этом Лайфу рассказала диетолог-нутрициолог, специалист по питанию, сохранению и восстановлению здоровья Екатерина Пурахина.

Приём пищи восполняет запас углеводов и гликогена, которые расходуются во время занятий спортом. Специалист напомнила, что во время любых упражнений мышцы испытывают микроразрывы. Употребление белка после тренировки помогает синтезировать новые мышечные волокна и восстанавливать старые.

Диетолог-нутрициолог Екатерина Пурахина рассказала о питании после тренировок. Фото © Предоставлено героем публикации

"В среднем после тренировки необходимо потреблять 10–20 граммов белка. Соотношение белков и углеводов при силовых тренировках должно составлять 2:1 — 20–40 граммов углеводов на 10–20 граммов белка. При интенсивных аэробных нагрузках соотношение должно быть 3:1 — 40–60 граммов углеводов на 10–20 граммов белка", — уточнила Пурахина.

Наилучшим выбором после спортивных занятий станут йогурт, мюсли, яйца, курица, гарнир из риса или овсянки, цельнозерновые тосты, смузи, сухофрукты. Порция должна на треть состоять из фруктов и овощей, на треть — из белков и на треть из сложных углеводов. Допускается небольшое содержание жира.

Не стоит употреблять после тренировки только белковую пищу, продукты, содержащие большое количество сахара (шоколад, печенье) или жиров, жареную пищу, фастфуд, предупредила эксперт. При этом лёгкий перекус можно позволить себе только через 30–40 минут после спортзала, а плотно покушать — через два или три часа. Нельзя забывать и о водном балансе.

"Во время тренировок организм теряет около литра воды. Восстановление водного баланса помогает поддержать работу органов и систем, влияет на доставку питательных веществ, улучшает качество сна и настроение", — добавила Пурахина.