Тренер назвала лучшие упражнения для сжигания жира на животе

Чтобы избавиться от жира в области живота, нужно добавить больше физической активности, ведь только за счёт диеты эту проблему не решить. В беседе с NEWS.ru спортивный тренер Мария Волынкина посоветовала несложные упражнения, которые помогут убрать лишний вес.

Среди них приседания, выпады, махи ногами. Что касается рук, это подъёмы рук в сторону. В домашних условиях упражнения можно делать с обычными литровыми бутылками воды, говорит Волынкина.

В борьбе с жиром на животе полезны многосоставные упражнения, например планка. Чем больше человек простоит в ней, тем лучше. Главное, во время её выполнения держать пресс и не прогибать поясницу, чтобы не было травм спины.

Волынкина также рекомендует делать упражнения на пресс (скручивание корпуса вперёд и в стороны) и "велосипед".

"Далее идёт любимое упражнение взрослых и детей — "красим стены". Отрываем лопатки от пола, руки скрещиваем на груди и прямыми ногами стопами на себя — "красим стены", выполняем движения вперёд и назад под углом 40–45 градусов", — рассказала тренер.