Тренер дала 7 советов, как правильно сесть на шпагат

В умении садиться на шпагат существует немало преимуществ: улучшается состояние мышц и осанка, подтягивается фигура, появляются выносливость, бодрость и грациозность движений. Главный тренер ЦХГ "PROгимнастика" Яна Романова по просьбе Лайфа дала советы новичкам, как правильно делать растяжку.

Главный тренер ЦХГ "PROгимнастика" Яна Романова посоветовала, как быстро сесть на шпагат. Фото предоставлено героем публикации.

1. Разогревайтесь. Растяжка — это обычная тренировка, а значит, требует подготовленных мышц. Перед занятием стоит неспешно пробежаться, покрутить педали велотренажёра, выполнить лёгкую суставную гимнастику. Это снизит риск травм и сделает тренировку более эффективной.

2. Будьте терпеливы. Шпагат не требует скоростей и героических усилий. Делать резких движений тоже не следует, а в момент присутствия лёгкой боли нужно остановиться — и вскоре болезненные ощущения и напряжение пропадут.

3. Правильно дышите и расслабляйтесь. Во время выполнения упражнений нужно размеренно дышать и не напрягать мышцы. Все усилия обязательно должны быть на выдохе, а расслабления — на вдохе.

4. Выпрямляйтесь. Сгибание спины и коленей может привести к травмированию, вот почему так важно постоянно корректировать положение тела во время тренировок.

5. Контролируйте технику. Упражнения, выполняемые неправильно, могут свести на нет всю эффективность ваших занятий, поэтому обязательно обращайте внимание на детали. До растяжки следует проконсультироваться со специалистом, который объяснит технику её выполнения.

6. Отдыхайте и делайте остановки. Во время стретчинга мышечные волокна слегка травмируются, и это нормально. Однако для полноценного восстановления им нужен отдых, а значит, тренироваться нужно с перерывами. Оптимальная периодичность занятий для новичков — трижды в неделю через день. А по завершении тренировки непременно следует вернуть тело в спокойное состояние, выполнив ряд несложных упражнений на растяжку.

7. Не сдавайтесь. Сесть на шпагат не настолько сложно, как кажется поначалу. Важно лишь грамотно и систематически тренироваться, а возрастного ограничения для стретчинга не существует даже у начинающих.