Улучшает выносливость и укрепляет мышцы: Фитнес-тренер назвал полезную альтернативу утренней зарядке
Фитнес-тренер Филиппенко назвал прыжки альтернативой утренней зарядке
Фитнес-тренер Роман Филиппенко назвал альтернативу зарядке. Так, вместо утреннего комплекса упражнений можно выполнять обыкновенные прыжки, передаёт слова эксперта РИАМО.
По словам тренера, прыжки позволяют улучшить выносливость, а также укрепить мышцы ног и ягодиц. Помимо того, это простое упражнение способствует улучшению кровообращения, что ускоряет выведение токсинов из организма.
"Выполнять прыжки по утрам следует натощак. Техника упражнения простая: прыгать высоко и полностью выпрямлять ноги не нужно, во время выполнения прыжков следует немного отрывать ноги от пола", — пояснил Филиппенко.
Также специалист посоветовал начать выполнять прыжки с 25 повторений, раз за разом увеличивая их число до 100. При желании ещё большей нагрузки следует напрягать пресс во время упражнений, также можно добавить приседания и отжимания.
Ранее фитнес-тренер Дмитрий Нагулин рассказал, какие виды спорта помогут выйти из зимней "спячки". По его словам, отличной альтернативой тренажёрному залу являются занятия на улице, пробежки и тренировки на велосипеде.
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