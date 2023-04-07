Улучшает выносливость и укрепляет мышцы: Фитнес-тренер назвал полезную альтернативу утренней зарядке

Фитнес-тренер Роман Филиппенко назвал альтернативу зарядке. Так, вместо утреннего комплекса упражнений можно выполнять обыкновенные прыжки, передаёт слова эксперта РИАМО.

По словам тренера, прыжки позволяют улучшить выносливость, а также укрепить мышцы ног и ягодиц. Помимо того, это простое упражнение способствует улучшению кровообращения, что ускоряет выведение токсинов из организма.

"Выполнять прыжки по утрам следует натощак. Техника упражнения простая: прыгать высоко и полностью выпрямлять ноги не нужно, во время выполнения прыжков следует немного отрывать ноги от пола", — пояснил Филиппенко.

Также специалист посоветовал начать выполнять прыжки с 25 повторений, раз за разом увеличивая их число до 100. При желании ещё большей нагрузки следует напрягать пресс во время упражнений, также можно добавить приседания и отжимания.