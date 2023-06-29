Названы два лучших продукта против джетлага

Шоколад и перец чили помогают путешественникам справиться с джетлагом — состоянием, которое возникает в результате резкой смены часовых поясов. Об этом пишет газета Mirror, ссылаясь на исследование, проведённое авиакомпанией Qantas и Центром Чарльза Перкинса Сиднейского университета.

Тестирование проводилось на пассажирах из Лондона и Нью-Йорка, летевших в Сидней. В ходе полётов авиакомпания проверяла на добровольцах различное освещение, график сна, а также время приёма пищи. В свою очередь, учёные пытались стимулировать выработку мозгом аминокислоты триптофан, что позволило бы путешественникам поскорее заснуть. В итоге выяснилось, что побороть джетлаг может шоколад и перец чили.

Кроме того, результаты исследования показали, что во время полёта пассажиры теряют 465 миллилитров воды в час, а обычно — 125 миллилитров. Из-за этого может произойти обезвоживание, поэтому в самолёте нужно употреблять как можно больше жидкости.