Раскрыта удивительная связь между здоровьем зубов и лишним весом

От здоровья зубов напрямую зависит хорошее пищеварение. Об этом предупредила россиян эндокринолог Зухра Павлова. По её словам, связь между лишним весом и недолеченными зубами тоже прямая: чтобы пища хорошо переваривалась и усваивалась, её нужно тщательно пережёвывать. А если болит зуб, то о каком жевании можно говорить, рассуждает врач.

"Обычно люди с плохими зубами начинают есть мягкую или жидкую пищу, меньше жевать, нарушается пищеварение. Все это способствует набору лишнего веса. Кстати, лишний вес тоже влияет на образование кариеса. Вы можете подумать, что это из-за любви к сладкому. Но на самом деле это лишь одна из причин", — написала эндокринолог в своём Telegram.

Оказывается, у людей с лишним весом нередко развивается субклиническое воспаление жировой ткани. Этот недуг снижает работу иммунной системы и может спровоцировать рост и размножение любых бактерий, в том числе кариозных. Причём чем выше вес, тем выше риск разрушения зубов.