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11 июля, 16:35

Россиянам объяснили, как выбрать зубную нить

Стоматолог Ешидоржиев: Флосс очищает в тех местах, куда не попадёт зубная щётка

Флосс, то есть зубная нить, очищает в труднодоступных местах, куда не сможет попасть даже лучшая зубная щётка. Его всегда стоит носить с собой в кармане или в сумке. Такой совет дал стоматолог Владимир Ешидоржиев.

В беседе с РИА "ФедералПресс" врач добавил, что существуют круглые и плоские зубные нити, а также в виде ленты и с ручкой. По словам специалиста, выбирать надо ту, которой удобнее пользоваться. Причём десны после применения кровоточить не должны.

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Иногда попытка сэкономить на лечении зубов может обернуться печальными последствиями. О том, в каких случаях не стоит жадничать, рассказала врач-стоматолог Диана Левчук.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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