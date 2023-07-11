Россиянам объяснили, как выбрать зубную нить

Флосс, то есть зубная нить, очищает в труднодоступных местах, куда не сможет попасть даже лучшая зубная щётка. Его всегда стоит носить с собой в кармане или в сумке. Такой совет дал стоматолог Владимир Ешидоржиев.

В беседе с РИА "ФедералПресс" врач добавил, что существуют круглые и плоские зубные нити, а также в виде ленты и с ручкой. По словам специалиста, выбирать надо ту, которой удобнее пользоваться. Причём десны после применения кровоточить не должны.