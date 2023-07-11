Россиянам объяснили, как выбрать зубную нить
Стоматолог Ешидоржиев: Флосс очищает в тех местах, куда не попадёт зубная щётка
Флосс, то есть зубная нить, очищает в труднодоступных местах, куда не сможет попасть даже лучшая зубная щётка. Его всегда стоит носить с собой в кармане или в сумке. Такой совет дал стоматолог Владимир Ешидоржиев.
В беседе с РИА "ФедералПресс" врач добавил, что существуют круглые и плоские зубные нити, а также в виде ленты и с ручкой. По словам специалиста, выбирать надо ту, которой удобнее пользоваться. Причём десны после применения кровоточить не должны.
Иногда попытка сэкономить на лечении зубов может обернуться печальными последствиями. О том, в каких случаях не стоит жадничать, рассказала врач-стоматолог Диана Левчук.
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