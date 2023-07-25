Боль, укол и осложнения: Пациентам стоматологов посоветовали, как справиться с тремя их главными страхами

Многие люди даже во взрослом возрасте откладывают визит к стоматологу из-за страхов, которые не имеют отношения к реальности. Между тем затягивание визита к специалисту может ударить и по времени, и по кошельку — обратившись раньше, проблему можно было бы решить дешевле и за меньшее количество приёмов. Так как же победить страхи перед кабинетом дантиста? Об этом читателям Лайфа рассказала врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" Диана Левчук.

По её словам, первое, чего боится большинство пациентов стоматолога, — это боль. Многие всеми силами оттягивают поход к врачу, даже если зуб уже начал болеть, потому что испытывают страх перед стоматологическим вмешательством. У этого понятия есть конкретное название — дентофобия. По данным исследований, около 90% взрослых людей испытывают неприятные ощущения от одной мысли о походе к стоматологу.

Как правило, этот страх формируется ещё в детстве. Неприятные ощущения, пережитые тогда из-за некачественной анестезии или неправильного поведения врача, остаются в памяти на всю жизнь — и с этим сложно бороться уже во взрослом возрасте. Сейчас ситуация принципиально иная. Современная анестезия и оборудование позволяют сделать поход к стоматологу максимально комфортным. Сегодняшняя стоматология не должна ассоциироваться с болью и вызывать неприятные эмоции стоматолог Диана Левчук

Следующий распространённый страх, который так или иначе связан с болью, — страх укола в десну. Это отдельный вид страха, который может развиться у пациента, который в принципе не боится стоматологического лечения, и он не обязательно связан с "дентофобией".

"Перестать бояться укола в десну сложно, потому что страх здесь, опять же, связан с предчувствием боли. Тем не менее полностью исключить болевые ощущения возможно, если в клинике используется двухэтапная анестезия. Сначала местными анестетиками обрабатывается зона укола, а затем проводится сама инъекция. Если вы боитесь укола, выясните заранее, какая анестезия делается в клинике, и выбирайте ту, в которой предварительно обезболивают место инъекции", — объясняет собеседница Лайфа.

Третий распространенный страх, по словам Левчук, это боязнь осложнений после лечения. К сожалению, такое случается — и не всё здесь зависит исключительно от рук стоматолога и его профессионализма. Любое вмешательство может иметь неприятные последствия. Это факт, который нужно принять.

Для того чтобы снизить градус напряжения и начать более спокойно к этому относиться, надо поговорить с доктором и подробно расспросить обо всех возможных осложнениях, а также о том, что делать в том или ином случае. Вы будете чувствовать себя гораздо спокойнее, если доктор оставит вам контакты для связи — и вы сможете обратиться к нему напрямую в случае возникновения проблем стоматолог Диана Левчук