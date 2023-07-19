Стоматолог заявила о связи между видом вскармливания и кариесом у детей

У детей на искусственном вскармливании выше риск развития кариеса, так как зубная эмаль у них слабее. Об этом заявила доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения стоматолог Надежда Патлатая. Она подчеркнула, что малышам надо давать грудное молоко, которое содержит необходимые микроэлементы.

"После перехода ребёнка на обычную пищу важно тщательно выбирать качественные продукты, особенно молоко, потому что современные дети не получают в достаточном количестве микроэлементы, соответственно, эмаль у них формируется слабая, что повышает риск развития кариеса", — отметила Патлатая в беседе с NEWS.ru.