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2 декабря, 00:40

Вплоть до некроза: Россиян предупредили об опасности кровоточащих дёсен

Стоматолог Доржиева: Кровоточивость дёсен может свидетельствовать о гингивите

Самопроизвольное воспаление десны, которое сопровождается её увеличением и кровотечением, сигнализирует о неприятном заболевании полости рта — гингивите. По словам стоматолога-пародонтолога Марии Доржиевой, недуг имеет несколько разных форм — и некоторые из них требуют хирургического вмешательства.

Самый лёгкий вид гингивита — катаральный, пояснила врач. Лечение в этом случае заключается в удалении зубных отложений и назначении лекарств. Куда хуже гипертрофическая вариация болезни, которая делится на две подформы: отёчную и фиброзную.

"Первая тоже в целом довольно легко лечится: мы делаем местную анестезию, аккуратно отодвигаем десну и убираем все зубные отложения, обучаем домашней гигиене и назначаем местную терапию. Чаще всего этого достаточно, чтобы всё пришло в норму. Если нет, то гипертрофическая форма переводится в фиброзную и лишние ткани иссекаются", — поделилась Доржиева с РИА "ФедералПресс".

Хуже всего дело обстоит с язвенно-некротическим гингивитом, который возникает у людей с иммунодефицитом или заболеваниями крови. Часть десны в этом случае отмирает, позже она удаляется врачом, а место обрабатывается антисептиками и заживляющими препаратами, подытожила стоматолог.

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Unsplash / Caroline LM

Илья Пушкарев
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