Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

В Севастополе после мегашторма на берег выбросило мину

В Армении назвали сроки заключения мирного договора с Азербайджаном, но есть нюанс

Рост цен на социально значимые продукты не превысил инфляцию, заявили в Минсельхозе

Песков: Путин по ВКС из Сочи выступит на Всемирном русском народном соборе

Зюганов: Совет Федерации объявит о выборах президента России 13 декабря

У детёныша панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка появились первые зубки

Украинские СМИ заявили об отравлении жены главы ГУР Буданова

В США удивились оружию украинских военных столетней давности

"Готов понести наказание": Глава одного из районов ХМАО публично покаялся за пьяную езду

Адвокат назвал сумму нового штрафа для водителей в России

Sex-позиция резцов: Стоматолог рассказала, что это такое и как этого добиться

Стоматолог Левчук: Sex-позиция резцов помогает выглядеть более привлекательно

28 ноября, 10:57
<p>В стоматологии есть неофициальный термин — sex-позиция резцов. Обложка © Shutterstock</p>

В стоматологии есть неофициальный термин — sex-позиция резцов. Обложка © Shutterstock

В стоматологии есть неофициальный термин — sex-позиция резцов. При правильном прикусе центральные резцы могут быть слегка заметны, если рот приоткрыт или при лёгкой улыбке. Это придаёт шарм выражению лица, а взгляду сексапильность. Как этого добиться, Лайфу рассказала врач-стоматолог Диана Левчук.

Основная функция резцов — это откусывание пищи. Но в наши дни у них появилась ещё одна функция — эстетическая. Добиться эффектного положения резцов можно без глобального медицинского вмешательства — при помощи некоторых косметологических процедур, но долгосрочный результат может показать только комплексный стоматологический подход

Диана Левчук

Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент"

<p>Основная функция резцов — это откусывание пищи. Но в наши дни у них появилась ещё одна функция — эстетическая. Добиться эффектного положения резцов можно без глобального медицинского вмешательства — при помощи некоторых косметологических процедур, но долгосрочный результат может показать только комплексный стоматологический подход</p>
<p>Основная функция резцов — это откусывание пищи. Но в наши дни у них появилась ещё одна функция — эстетическая. Добиться эффектного положения резцов можно без глобального медицинского вмешательства — при помощи некоторых косметологических процедур, но долгосрочный результат может показать только комплексный стоматологический подход</p>

Помочь вам могут два врача: ортопед и ортодонт. Ортодонт исправит прикус, если есть такая необходимость, иногда уже этого бывает достаточно. Но у каждого человека строение и величина резцов индивидуальны. Если вашим зубам природного объёма недостаточно, это можно исправить с помощью виниров. Достаточно, чтобы они показались всего на 2–4 мм.

Как проверить наличие sex-позиции резцов?

Подойдите к зеркалу. Скажите спокойно слово "дева". Резцы должны показаться уже на букве "е". Если резцы совсем не видны, это тоже нормально, хотя может также говорить о наличии ортодонтических проблем.

Кстати, sex-позиция исчезает с возрастом. Постепенно мягкие ткани лица опускаются, снижается прикус, происходит естественная стираемость зубов. В какой-то мере замедлить процесс может своевременное ортодонтическое и гнатологическое лечение, добавила Левчук.

Россиянка так долго не ходила к стоматологу, что у неё сгнила челюсть

Россиянка так долго не ходила к стоматологу, что у неё сгнила челюсть

Как и любой другой орган человека, наши зубы связаны общим кровеносным руслом со всем организмом. И когда они начинают болеть, бактерии разносятся с током крови. Что произойдёт, если запустить больной зуб, читайте в материале Лайфа.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!