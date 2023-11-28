Sex-позиция резцов: Стоматолог рассказала, что это такое и как этого добиться Стоматолог Левчук: Sex-позиция резцов помогает выглядеть более привлекательно 28 ноября, 10:57 В стоматологии есть неофициальный термин — sex-позиция резцов. Обложка © Shutterstock

В стоматологии есть неофициальный термин — sex-позиция резцов. При правильном прикусе центральные резцы могут быть слегка заметны, если рот приоткрыт или при лёгкой улыбке. Это придаёт шарм выражению лица, а взгляду сексапильность. Как этого добиться, Лайфу рассказала врач-стоматолог Диана Левчук.

Основная функция резцов — это откусывание пищи. Но в наши дни у них появилась ещё одна функция — эстетическая. Добиться эффектного положения резцов можно без глобального медицинского вмешательства — при помощи некоторых косметологических процедур, но долгосрочный результат может показать только комплексный стоматологический подход Диана Левчук Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент"

Помочь вам могут два врача: ортопед и ортодонт. Ортодонт исправит прикус, если есть такая необходимость, иногда уже этого бывает достаточно. Но у каждого человека строение и величина резцов индивидуальны. Если вашим зубам природного объёма недостаточно, это можно исправить с помощью виниров. Достаточно, чтобы они показались всего на 2–4 мм.

Как проверить наличие sex-позиции резцов?

Подойдите к зеркалу. Скажите спокойно слово "дева". Резцы должны показаться уже на букве "е". Если резцы совсем не видны, это тоже нормально, хотя может также говорить о наличии ортодонтических проблем.

Кстати, sex-позиция исчезает с возрастом. Постепенно мягкие ткани лица опускаются, снижается прикус, происходит естественная стираемость зубов. В какой-то мере замедлить процесс может своевременное ортодонтическое и гнатологическое лечение, добавила Левчук.

Как и любой другой орган человека, наши зубы связаны общим кровеносным руслом со всем организмом. И когда они начинают болеть, бактерии разносятся с током крови. Что произойдёт, если запустить больной зуб, читайте в материале Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев