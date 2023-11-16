"Есть всего 7–10 дней": Стоматолог рассказала, что будет, если не лечить больной зуб
Стоматолог Дунаева: Кариозные зубы могут вызвать миокардит и пиелонефрит
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Как и любой другой орган человека, наши зубы связаны общим кровеносным руслом со всем организмом. И когда они начинают болеть, бактерии разносятся с током крови. Что произойдёт, если запустить больной зуб, Лайфу рассказала стоматолог Елена Дунаева.
Она назвала три сигнала, которые нельзя игнорировать:
- Боль разной степени выраженности и характера (на этом этапе нужно как можно быстрее обратиться к стоматологу, так как есть возможность спасти зуб).
- Отёк мягких тканей в месте воспаления (медлить с посещением стоматолога нельзя, воспаление приближается к фатальной стадии, зуб можно уже не спасти, придётся принимать медикаментозные средства).
- Повышение температуры и плохое самочувствие. Это связано с тем, что в кровеносном русле присутствует много патогенных микроорганизмов и иммунитет начал с ними борьбу (на этом этапе, скорее всего, необходимы удаление зуба и госпитализация, чтобы не развился сепсис).
"Сроки перехода одной стадии в другую зависят от особенностей организма. В среднем весь процесс происходит от семи до десяти дней", — предупредила врач ЦКБ "РЖД-Медицина".
Однако не всегда воспаление зуба ведёт к таким опасным последствиям, часто случается переход в хроническую форму, а вот осложнения при этом очень серьёзные: воспаление лимфоузлов, поражение кости челюсти, хронический гайморит. Бактерии из кариозных полостей зубов способны вызвать септический миокардит, пиелонефрит, запустить аутоиммунные заболевания.
Шокирующая история, иллюстрирующая важность походов к стоматологу, ранее произошла в Набережных Челнах. К врачам обратилась 45-летняя женщина, которая не посещала врачей долгие годы, в результате чего у неё сгнила нижняя челюсть.