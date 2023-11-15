Россиянка так долго не ходила к стоматологу, что у неё сгнила челюсть

Жительница Набережных Челнов обратилась к медикам за помощью из-за болей во рту и истощения. Врачи были в шоке, потому что у пациентки практически полностью сгнила нижняя челюсть.

Врачам 45-летняя женщина рассказала, что не посещала стоматологов долгие годы, в результате чего у неё развился хронический остеомиелит нижней челюсти (гнойно-некротический процесс), тогда как кость подверглась отмиранию. Последние месяцы она даже не могла есть твёрдую пищу.

В итоге врачи провели операцию, удалив десять сантиметров отмершей костной ткани, и вставили пациентке титановую пластину.

Нижняя часть челюсти пациентки отмерла из-за остеомиелита. Фото © VK / Управление здравоохранения по г. Набережные Челны

Нижняя часть челюсти пациентки отмерла из-за остеомиелита. Фото © VK / Управление здравоохранения по г. Набережные Челны

"Мы провели резекцию нижней челюсти для предотвращения распространения некротического процесса на здоровые костные структуры с одномоментной установкой большой реконструктивной титановой пластины. Удалили более десяти сантиметров отмершей костной ткани. Операция прошла успешно", — приводит слова хирурга Баина Дёмкина Управление здравоохранения по городу.

Он объяснил, что остеомиелит может развиться на фоне употребления запрещённых препаратов, после курсов химио- и лучевой терапии, а также при игнорировании воспалительных заболеваний. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо: набирает вес, обещает следить за здоровьем и ходить к стоматологу.