Россиянка так долго не ходила к стоматологу, что у неё сгнила челюсть
Жительнице Татарстана провели операцию из-за сгнившей челюсти
Жительница Набережных Челнов обратилась к медикам за помощью из-за болей во рту и истощения. Врачи были в шоке, потому что у пациентки практически полностью сгнила нижняя челюсть.
Врачам 45-летняя женщина рассказала, что не посещала стоматологов долгие годы, в результате чего у неё развился хронический остеомиелит нижней челюсти (гнойно-некротический процесс), тогда как кость подверглась отмиранию. Последние месяцы она даже не могла есть твёрдую пищу.
В итоге врачи провели операцию, удалив десять сантиметров отмершей костной ткани, и вставили пациентке титановую пластину.
Нижняя часть челюсти пациентки отмерла из-за остеомиелита. Фото © VK / Управление здравоохранения по г. Набережные Челны
Нижняя часть челюсти пациентки отмерла из-за остеомиелита. Фото © VK / Управление здравоохранения по г. Набережные Челны
"Мы провели резекцию нижней челюсти для предотвращения распространения некротического процесса на здоровые костные структуры с одномоментной установкой большой реконструктивной титановой пластины. Удалили более десяти сантиметров отмершей костной ткани. Операция прошла успешно", — приводит слова хирурга Баина Дёмкина Управление здравоохранения по городу.
Он объяснил, что остеомиелит может развиться на фоне употребления запрещённых препаратов, после курсов химио- и лучевой терапии, а также при игнорировании воспалительных заболеваний. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо: набирает вес, обещает следить за здоровьем и ходить к стоматологу.
Ещё одну нетипичную операцию ранее провели в Волгоградской области. Медики помогли мужчине со слоновостью левой ноги вернуться к работе. У пациента появились осложнения после ампутации пальцев ног, которую ему провели в Волжском пять лет назад. Повторное вмешательство хирургов позволило мужчине полноценно жить, писал Лайф.