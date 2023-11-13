Волжские хирурги спасли мужчину со слоновостью ноги

Житель Волгоградской области со слоновостью левой ноги смог вернуться к работе благодаря хирургам, которые провели двухэтапную операцию. Сообщается, что врачи больницы имени Фишера в Волжском пять лет назад ампутировали ему пальцы ног, чтобы он мог носить обувь, но пациент столкнулся с осложнениями. Сейчас же медики сделали повторную операцию, которая позволит волгоградцу вернуться к полноценной жизни.

"В послеоперационном периоде швы разошлись и появилась незаживающая рана. Специалистами федерального учреждения в 2018 году была выполнена ампутация части стопы. И опять в послеоперационный период появились осложнения", — уточнили в пресс-службе облздрава volgograd.kp.ru.

На последней операции хирурги пересадили лоскут кожи, чтобы избежать осложнений. Теперь пациент не испытывает боли, рана зажила. Сейчас он проходит реабилитацию и пока ходит с опорой на прооперированную ногу, однако уже смог вернуться к работе.