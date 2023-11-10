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10 ноября, 11:41

Российские хирурги спасли подростка, в желудке которого была монтажная пена

В Оренбурге хирурги обнаружили в желудке 13-летнего мальчика монтажную пену

<p>Оренбургские хирурги оперируют мальчика, который наелся монтажной пены. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/odkb56/1123?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОДКБ 56</a></p>

Оренбургские хирурги оперируют мальчика, который наелся монтажной пены. Обложка © Telegram / ОДКБ 56

В областной детской клинической больнице Оренбургской области врачи удалили монтажную пену из живота подростка. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. Оказалось, что инородное тело занимало почти весь желудок ребёнка.

Уточняется, что 13-летний подросток обратился за помощью из-за боли в животе. Медики обнаружили опасное инородное тело — полиуретановую монтажную пену, которую можно было достать только путём хирургического вмешательства. К счастью, операция прошла успешно. Послеоперационный период протекает благоприятно, пациент чувствует себя хорошо. Каким образом в желудок попала монтажная пена — неизвестно.

"Операционная бригада (врач – детский хирург Милюков И.В., Гарайс А.Э., операционная сестра Демида Т.И.; анестезиолог-реаниматолог Рыхлова Э. Х., медсестра-анестезист Кутлизоманова Р. В.) провела операцию по удалению полиуретанового безоара (монтажной пены) из желудка", рассказали в медучреждении.

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А ранее Лайф сообщал, что в Сургуте врачи спасли недоношенного малыша с синдромом дыхательного расстройства. Кроме того, у малыша с помощью рентгена в организме нашли свободный газ. Медикам пришлось убрать поражённые язвами ткани желудка и ушить рану органа.

Дарья Нарыкова
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