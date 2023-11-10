Российские хирурги спасли подростка, в желудке которого была монтажная пена

В областной детской клинической больнице Оренбургской области врачи удалили монтажную пену из живота подростка. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. Оказалось, что инородное тело занимало почти весь желудок ребёнка.

Уточняется, что 13-летний подросток обратился за помощью из-за боли в животе. Медики обнаружили опасное инородное тело — полиуретановую монтажную пену, которую можно было достать только путём хирургического вмешательства. К счастью, операция прошла успешно. Послеоперационный период протекает благоприятно, пациент чувствует себя хорошо. Каким образом в желудок попала монтажная пена — неизвестно.

"Операционная бригада (врач – детский хирург Милюков И.В., Гарайс А.Э., операционная сестра Демида Т.И.; анестезиолог-реаниматолог Рыхлова Э. Х., медсестра-анестезист Кутлизоманова Р. В.) провела операцию по удалению полиуретанового безоара (монтажной пены) из желудка", — рассказали в медучреждении.