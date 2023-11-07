Девочка из Бурятии разорвала язык пополам и едва не лишилась голоса

В Бурятии девочка неудачно упала со стула и до середины порвала себе язык, зашить его и восстановить речевые функции помогли в Ивано-Матрёнинской больнице Иркутска. О сложной операции рассказали в самом медицинском учреждении.

В Иркутске врачи зашили девочке язык, который был порван после падения. Фото © t.me / Ивано-Матрёнинская детская клиническая больница

Несчастье произошло около недели назад. Отец был на работе, а мать мыла посуду, пока их четверо детей играли в комнате. Внезапно женщина услышала дикий крик. Дочь залезла на стул, упала и порвала язык так сильно, что он просто болтался и едва держался во рту. В местной клинике девочке наложили швы, но через сутки рана разошлась: половина языка была оторвана до середины, стали видны мышцы.

До Улан-Удэ папа с дочкой добрались на машине, а оттуда в Иркутск на поезде. В Ивано-Матрёнинской больнице их уже ждали, девочку срочно отправили в операционную. По словам врачей, был велик риск, что малышка не сможет говорить и функции языка не восстановятся, поэтому требовалась ювелирная работа хирургов.

"Мы провели первичную хирургическую обработку раны под наркозом. Нашей задачей стало сшить язык так, чтобы лоскут прижился, язык восстановил свои функции и не было осложнений. Мы наложили определённого вида швы, и после операции пациентка уже могла есть, пить и говорить", — поделилась челюстно-лицевой хирург Ольга Белых.

После удачно проведённой операции девочка ещё остаётся в больничной палате. Однако медики уверены, самое страшное уже позади и теперь потребуется лишь реабилитационный период.