Московские трансплантологи повторно спасли мужчину с отказавшими лёгкими

В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского успешно провели первую в России повторную пересадку лёгких пациенту с гистиоцитозом. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Врачам удалось преодолеть все сложности, из-за которых раньше никому в стране не удавалось пересадить лёгкие повторно, и сейчас мужчина уже готов начать реабилитацию", — цитирует её портал мэра и Правительства Москвы.

У мужчины диагностировали гистиоцитоз 11 лет назад. При этой болезни в лёгких образуются воздушные кисты, которые приводят к отмиранию органа. Врачи НИИ Склифосовского сделали операцию по трансплантации лёгких в 2019 году, но через три года мужчина вновь почувствовал себя плохо: началась одышка, лекарства не помогали.

Пациента вновь госпитализировали в НИИ и подключили к аппарату ЭКМО, заменившему функции лёгких. В августе этого года появился нужный донорский орган и мужчину вновь прооперировали. Руководила 9-часовой операцией главный научный сотрудник отделения торакальной хирургии института и главный торакальный хирург департамента здравоохранения Москвы Евгения Тарабрина. Теперь пациента готовят к периоду реабилитации.