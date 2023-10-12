"Найдите отличия!": Фигурист Ягудин позабавил фанатов фотографиями после операций на коленях
Фигурист Ягудин сообщил, что перенёс операцию на втором колене
Алексей Ягудин после второй операции (слева), он же после первой операции (справа). Обложка © t.me / Алексей Ягудин
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что ему провели операцию на колене. При этом в начале октября аналогичная ситуация была с другой ногой. Об этом спортсмен сообщил в телеграм-канале.
Алексей Ягудин до операции. Видео © t.me / Алексей Ягудин
Ягудил разместил две фотографии из больничной палаты. Первая сделана 5 октября, а вторая — сейчас, на обоих снимках он лежит с забинтованной ногой, разница лишь в том, что сначала ему прооперировали левое колено, а потом правое. Фигурист в шутку попросил подписчиков найти отличия.
"Однако, быстро! В 7:00 — подъём, в 7:30 — больница, в 7:45 — операция, анестезия, сон. В 8:30 я уже проснулся, в 8:45 уже в такси еду туда, где меня ожидает Таня", — также поделился с фанатами Ягудин.
Ранее сообщалось, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову пришлось продать свой мотоцикл, чтобы купить протез руки.