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12 октября, 16:01

"Найдите отличия!": Фигурист Ягудин позабавил фанатов фотографиями после операций на коленях

Фигурист Ягудин сообщил, что перенёс операцию на втором колене

<p>Алексей Ягудин после второй операции (слева), он же после первой операции (справа). Обложка © t.me /<a href="https://t.me/yagudin_official/1059" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Алексей Ягудин</a></p>

Алексей Ягудин после второй операции (слева), он же после первой операции (справа). Обложка © t.me / Алексей Ягудин

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что ему провели операцию на колене. При этом в начале октября аналогичная ситуация была с другой ногой. Об этом спортсмен сообщил в телеграм-канале.

Алексей Ягудин до операции. Видео © t.me / Алексей Ягудин

Ягудил разместил две фотографии из больничной палаты. Первая сделана 5 октября, а вторая — сейчас, на обоих снимках он лежит с забинтованной ногой, разница лишь в том, что сначала ему прооперировали левое колено, а потом правое. Фигурист в шутку попросил подписчиков найти отличия.

"Однако, быстро! В 7:00 — подъём, в 7:30 — больница, в 7:45 — операция, анестезия, сон. В 8:30 я уже проснулся, в 8:45 уже в такси еду туда, где меня ожидает Таня", также поделился с фанатами Ягудин.

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Татьяна Миссуми
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