"Найдите отличия!": Фигурист Ягудин позабавил фанатов фотографиями после операций на коленях

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что ему провели операцию на колене. При этом в начале октября аналогичная ситуация была с другой ногой. Об этом спортсмен сообщил в телеграм-канале.

Алексей Ягудин до операции. Видео © t.me / Алексей Ягудин

Ягудил разместил две фотографии из больничной палаты. Первая сделана 5 октября, а вторая — сейчас, на обоих снимках он лежит с забинтованной ногой, разница лишь в том, что сначала ему прооперировали левое колено, а потом правое. Фигурист в шутку попросил подписчиков найти отличия.

"Однако, быстро! В 7:00 — подъём, в 7:30 — больница, в 7:45 — операция, анестезия, сон. В 8:30 я уже проснулся, в 8:45 уже в такси еду туда, где меня ожидает Таня", — также поделился с фанатами Ягудин.