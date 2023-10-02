Фигурист Гуменник нашёл компромисс после скандала с выступлением под песню Rammstein

Российский фигурист Пётр Гуменник, которому ранее якобы не рекомендовали выступать под песню Sonne немецкой группы Rammstein, нашёл выход из ситуации. Он начал катать программу под русскоязычный кавер этой мелодии от российского мультиинструменталиста Олега Абрамова с псевдонимом Radio Tapok. Первое выступление состоялось на шоу Евгения Плющенко в Пекине.

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"Я рад, что нашёлся выход из сложившейся ситуации, чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать ту программу, которую я готовил. К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же", — цитирует спортсмена Sports.

Гуменник подчеркнул, что сам предложил такой компромисс, который после обсуждений был всё-таки принят. Тем более что переделать полностью прокат под абсолютно новую музыку фигурист уже не успевал.