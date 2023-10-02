Фигурист Гуменник нашёл компромисс после скандала с выступлением под песню Rammstein
Российский фигурист Гуменник выступил под русскоязычный кавер песни Rammstein
Российский фигурист Пётр Гуменник. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Российский фигурист Пётр Гуменник, которому ранее якобы не рекомендовали выступать под песню Sonne немецкой группы Rammstein, нашёл выход из ситуации. Он начал катать программу под русскоязычный кавер этой мелодии от российского мультиинструменталиста Олега Абрамова с псевдонимом Radio Tapok. Первое выступление состоялось на шоу Евгения Плющенко в Пекине.
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"Я рад, что нашёлся выход из сложившейся ситуации, чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать ту программу, которую я готовил. К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же", — цитирует спортсмена Sports.
Гуменник подчеркнул, что сам предложил такой компромисс, который после обсуждений был всё-таки принят. Тем более что переделать полностью прокат под абсолютно новую музыку фигурист уже не успевал.
Напомним, победитель финала Гран-при России 2023 года Пётр Гуменник заявил, что был вынужден отказаться от программы под музыку немецкой группы Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко заявила, что запрет на музыкальную композицию поступил от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Мелодию якобы сочли непатриотичной. Позже министр спорта РФ Олег Матыцин призвал ФФККР чётко определять рекомендации по музыке для спортсменов.