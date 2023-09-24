Тренер Проскуряковой объяснила, почему фигуристка не будет выступать под Rammstein

Тренер Виктория Буцаева объяснила, почему российская фигуристка Таисия Проскурякова не будет выступать под песню группы Rammstein.

"Эта тема и так очень муссируется в последнее время, я не считаю нужным это комментировать. Мы примем определённое решение, которое будет правильным", — заявила она в беседе с РИА "Новости".

23 сентября Проскурякова выступила на мемориале И.Я. Рабер в Москве. В короткой программе звучала песня Sonne немецкой группы Rammstein. Но позднее спортсменка сообщила, что музыка будет изменена, объяснив это решением тренерского штаба.