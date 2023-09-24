Тренер Проскуряковой объяснила, почему фигуристка не будет выступать под Rammstein
Тренер Проскуряковой: Отказ от программы под Rammstein — правильное решение
Тренер Виктория Буцаева объяснила, почему российская фигуристка Таисия Проскурякова не будет выступать под песню группы Rammstein.
"Эта тема и так очень муссируется в последнее время, я не считаю нужным это комментировать. Мы примем определённое решение, которое будет правильным", — заявила она в беседе с РИА "Новости".
23 сентября Проскурякова выступила на мемориале И.Я. Рабер в Москве. В короткой программе звучала песня Sonne немецкой группы Rammstein. Но позднее спортсменка сообщила, что музыка будет изменена, объяснив это решением тренерского штаба.
Ранее победитель финала Гран-при России 2023 года Пётр Гуменник заявил, что был вынужден отказаться от программы под музыку немецкой группы Rammstein. Как пояснила тренер фигуриста Вероника Дайнеко, решение обусловлено соответствующей рекомендацией от Федерации фигурного катания на коньках России. Мелодию в ФФККР сочли непатриотичной.
ТАСС / IMAGO / Matthias Wehnert