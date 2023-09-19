"Ведите открытую политику": Матыцин ответил ФФККР после скандала с Гуменником и музыкой Rammstein
Матыцин заверил, что никто не вмешивался в выбор музыки для программы Гуменника
Фигурист Пётр Гуменник. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна более прозрачно отбирать музыку для выступлений и чётко объяснять рекомендации спортсменам. Об этом сказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя скандал вокруг фигуриста Петра Гуменника, которому якобы не дали сделать прокат под композицию Rammstein.
"Это компетенция федерации, и она должна принимать решение. Значит, надо более профессионально подходить к отбору композиций. Вести более открытую политику по отношению к спортсменам и определять композиции, которые можно или нельзя использовать", — пояснил он.
Напомним, победитель финала Гран-при России 2023 года Пётр Гуменник заявил, что был вынужден отказаться от программы под музыку немецкой группы Rammstein. Как пояснила тренер фигуриста Вероника Дайнеко, решение обусловлено соответствующей рекомендацией от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Мелодию якобы сочли непатриотичной. Однако исполняющий полномочия президента ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что организация не запрещала Гуменнику выступать под музыку Rammstein.