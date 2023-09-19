"Ведите открытую политику": Матыцин ответил ФФККР после скандала с Гуменником и музыкой Rammstein

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна более прозрачно отбирать музыку для выступлений и чётко объяснять рекомендации спортсменам. Об этом сказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя скандал вокруг фигуриста Петра Гуменника, которому якобы не дали сделать прокат под композицию Rammstein.

"Это компетенция федерации, и она должна принимать решение. Значит, надо более профессионально подходить к отбору композиций. Вести более открытую политику по отношению к спортсменам и определять композиции, которые можно или нельзя использовать", — пояснил он.