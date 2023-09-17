Гуменнику посоветовали не выступать под Rammstein, но ФФККР всё отрицает

Победитель финала Гран-при России 2023 года Пётр Гуменник завил, что был вынужден отказаться от программы под музыку немецкой группы Rammstein по не зависящим от него обстоятельствам на контрольных прокатах сборной России. Как пояснила журналистам тренер фигуриста Вероника Дайнеко, решение обусловлено соответствующей рекомендацией от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Дайнеко пояснила что отказ от программы связан с появлением письма с жалобой, которое ей показала в телефоне тренер Тамара Москвина. В документе музыка называлась "непатриотичной". При этом, сама Москвина в итоге сообщила, что ничего не знает об этом не знает.

При этом, исполняющий полномочия президента ФФККР Антон Сихарулидзе сообщил в беседе с ТАСС, что организация не запрещала победителю финала Гран-при России 2023 года Петру Гуменнику выступать под музыку немецкой группы Rammstein.

"Нет, конечно", — ответил Сихарулидзе на вопрос о том, запрещала ли ФФККР использовать музыку группы Rammstein.