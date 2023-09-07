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7 сентября, 11:09

17-летняя Дарья Усачёва ушла из фигурного катания ради поступления в вуз

Фигуристка Усачёва объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 17 лет

<p>Российская фигуристка Дарья Усачёва. Фото © ТАСС / EPA / CAROLINE BREHMAN</p>

Российская фигуристка Дарья Усачёва. Фото © ТАСС / EPA / CAROLINE BREHMAN

Российская фигуристка Дарья Усачёва объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 17 лет. Об этом сама спортсменка рассказала в интервью для ютуб-канала "Okko Спорт".

"Я здраво и адекватно оценила свои какие-то возможности именно в спорте профессиональном. И поняла, что, наверное, всё-таки нет", поделилась Усачёва.

Девушка добавила, что думать о прекращении карьеры начала перед переходом на новые тренировки по произвольной программе. Уже на тот момент подготовка давалась ей очень тяжело, а после неё предстоял ещё и период восстановления.

Спортсменка сообщила, что теперь сосредоточится на сдаче ЕГЭ. Она планирует поступить в два вуза и получить второе, не связанное со спортом, образование. И хотя девушка почти уверена в том, что уже не вернётся к выступлениям на соревновательной сцене, ей хотелось бы участвовать в ледовых шоу и дарить публике положительные эмоции.

Усачёва завоевала серебро в Гран-при США. Кроме того, она получила бронзовую медаль в Кубке России.

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А ранее 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, которую почти сутки разыскивали по всей Москве полицейские и волонтёры, попросила прощения за то, что заставила всех понервничать. Она объяснила, что её поступок никак не связан с фигурным катанием и тренером.

Юрий Лысенко
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