Партнёр российской фигуристки потребовал его содержать и стал причиной распада дуэта

По словам Василисы, всё началось в начале июля: Валерий сказал, что не хочет кататься с ней в паре, назвав личную причину другу и её маме. А позднее заявил, что его не устраивает отношение партнёрши к тренировкам, что она его избивает и плохо относится. Фигуристка и тренер Анжелика Крылова попытались сгладить конфликт, пара даже стала готовиться к контрольным прокатам.

"Но три дня назад Валера принёс на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. <...> Мы пытались поговорить, Анжелика Алексеевна предлагала другие разные решения, но Валера сказал, что это его условие и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер — никто на таких условиях работать не собирался. Поэтому мы больше в паре не катаемся. И это не обоюдное решение, а решение только Валеры", — объяснила фигуристка.