Регион

Уведомления отключены

31 августа, 21:10

Партнёр российской фигуристки потребовал его содержать и стал причиной распада дуэта

Фигуристка Кагановская: Ангелопол хотел, чтобы я взяла его на полное обеспечение

<p>Финал Гран-при России по фигурному катанию, 2023 год. Танцы на льду. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (1-е место) на церемонии награждения. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Финал Гран-при России по фигурному катанию, 2023 год. Танцы на льду. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (1-е место) на церемонии награждения. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Российская фигуристка Василиса Кагановская подтвердила, что их танцевальная пара с Валерием Ангелополом распалась. Как спортсменка объяснила в соцсетях, причиной стали невыполнимые требования партнёра.

По словам Василисы, всё началось в начале июля: Валерий сказал, что не хочет кататься с ней в паре, назвав личную причину другу и её маме. А позднее заявил, что его не устраивает отношение партнёрши к тренировкам, что она его избивает и плохо относится. Фигуристка и тренер Анжелика Крылова попытались сгладить конфликт, пара даже стала готовиться к контрольным прокатам.

"Но три дня назад Валера принёс на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. <...> Мы пытались поговорить, Анжелика Алексеевна предлагала другие разные решения, но Валера сказал, что это его условие и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер — никто на таких условиях работать не собирался. Поэтому мы больше в паре не катаемся. И это не обоюдное решение, а решение только Валеры", — объяснила фигуристка.

Фигурист Костомаров записал трогательное видео после первого выхода на лёд на протезах

Фигурист Костомаров записал трогательное видео после первого выхода на лёд на протезах

Василиса, однако, поблагодарила партнёра за проведённые в паре пять лет, "хорошие моменты и победы". В частности, пара является победителем Гран-при России 2023 года. Также она отметила, что многому научилась, нацелена продолжать кататься дальше, и поблагодарила болельщиков за поддержку.

А ранее 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, которую почти сутки разыскивали по всей Москве полицейские и волонтёры, попросила прощения за то, что заставила всех понервничать. Она объяснила, что её поступок никак не связан с фигурным катанием и тренером.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Фигурное катание
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров