Партнёр российской фигуристки потребовал его содержать и стал причиной распада дуэта
Фигуристка Кагановская: Ангелопол хотел, чтобы я взяла его на полное обеспечение
Финал Гран-при России по фигурному катанию, 2023 год. Танцы на льду. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (1-е место) на церемонии награждения. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Российская фигуристка Василиса Кагановская подтвердила, что их танцевальная пара с Валерием Ангелополом распалась. Как спортсменка объяснила в соцсетях, причиной стали невыполнимые требования партнёра.
По словам Василисы, всё началось в начале июля: Валерий сказал, что не хочет кататься с ней в паре, назвав личную причину другу и её маме. А позднее заявил, что его не устраивает отношение партнёрши к тренировкам, что она его избивает и плохо относится. Фигуристка и тренер Анжелика Крылова попытались сгладить конфликт, пара даже стала готовиться к контрольным прокатам.
"Но три дня назад Валера принёс на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. <...> Мы пытались поговорить, Анжелика Алексеевна предлагала другие разные решения, но Валера сказал, что это его условие и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер — никто на таких условиях работать не собирался. Поэтому мы больше в паре не катаемся. И это не обоюдное решение, а решение только Валеры", — объяснила фигуристка.
Василиса, однако, поблагодарила партнёра за проведённые в паре пять лет, "хорошие моменты и победы". В частности, пара является победителем Гран-при России 2023 года. Также она отметила, что многому научилась, нацелена продолжать кататься дальше, и поблагодарила болельщиков за поддержку.
А ранее 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, которую почти сутки разыскивали по всей Москве полицейские и волонтёры, попросила прощения за то, что заставила всех понервничать. Она объяснила, что её поступок никак не связан с фигурным катанием и тренером.