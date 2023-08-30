16-летняя фигуристка Горбачёва впервые вышла на связь после "исчезновения"
Алина Горбачёва: Мой поступок никак не связан с фигурным катанием и тренером
Алина Горбачёва сообщила, что сейчас она "дома с мамой и любимым тренером". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alina Gorbacheva RUS
16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, которую почти сутки разыскивали по всей Москве полицейские и волонтёры, попросила прощения за то, что заставила всех понервничать, и заявила, что сейчас она "дома с мамой и любимым тренером". Такой пост появился в среду в её аккаунте в "Инстаграме"*.
"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной. Я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями", — сообщила в соцсетях спортсменка.
Накануне в СМИ вызвала переполох новость о пропаже 16-летней фигуристки Горбачёвой. Сообщалось, что она вышла с катка на "Чкалов-арене" и зашла в парк на набережной, после чего её больше не видели. Опасаясь, что девушка могла утонуть в Москве-реке, спасатели прочесали дно — к поискам подключили водолазов. Следственный комитет уже успел завести уголовное дело. Но буквально несколько часов назад "пропавшая" фигуристка засветилась на записях камер в одном из столичных кафе. Позже её нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.