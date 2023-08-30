16-летняя фигуристка Горбачёва впервые вышла на связь после "исчезновения"

16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, которую почти сутки разыскивали по всей Москве полицейские и волонтёры, попросила прощения за то, что заставила всех понервничать, и заявила, что сейчас она "дома с мамой и любимым тренером". Такой пост появился в среду в её аккаунте в "Инстаграме"*.

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной. Я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями", — сообщила в соцсетях спортсменка.