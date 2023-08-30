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30 августа, 08:31

16-летняя фигуристка Горбачёва впервые вышла на связь после "исчезновения"

Алина Горбачёва: Мой поступок никак не связан с фигурным катанием и тренером

<p>Алина Горбачёва сообщила, что сейчас она "дома с мамой и любимым тренером". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / <a href="https://www.instagram.com/alinochka_gorbacheva/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alina Gorbacheva RUS</a></p>

Алина Горбачёва сообщила, что сейчас она "дома с мамой и любимым тренером". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alina Gorbacheva RUS

16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, которую почти сутки разыскивали по всей Москве полицейские и волонтёры, попросила прощения за то, что заставила всех понервничать, и заявила, что сейчас она "дома с мамой и любимым тренером". Такой пост появился в среду в её аккаунте в "Инстаграме"*.

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной. Я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями", сообщила в соцсетях спортсменка.

Бабушка фигуристки Горбачёвой: Тренер три года запрещала ей с нами общаться

Бабушка фигуристки Горбачёвой: Тренер три года запрещала ей с нами общаться

Накануне в СМИ вызвала переполох новость о пропаже 16-летней фигуристки Горбачёвой. Сообщалось, что она вышла с катка на "Чкалов-арене" и зашла в парк на набережной, после чего её больше не видели. Опасаясь, что девушка могла утонуть в Москве-реке, спасатели прочесали дно — к поискам подключили водолазов. Следственный комитет уже успел завести уголовное дело. Но буквально несколько часов назад "пропавшая" фигуристка засветилась на записях камер в одном из столичных кафе. Позже её нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Марина Калегина
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