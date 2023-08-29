Бабушка фигуристки Горбачёвой: Тренер три года запрещала ей с нами общаться
16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, которая пропала и перестала выходить на связь накануне вечером, перестала общаться с близкими по настоянию тренера Софьи Федченко. По крайней мере, так утверждает бабушка юной спортсменки. По её словам, последние три года они почти не виделись с проживающей в Москве внучкой. Родные пошли на это, "чтобы не портить ребёнку карьеру", пояснила бабушка.
"Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем", — приводит слова женщины kp.ru.
Напомним, что Алина Горбачёва родом из Краснодара, фигурным катанием начала заниматься в семь лет. В 2022 году у неё было шестое место в финале Гран-при России, также в её копилке победа в первенстве страны.
Ранее появилась информация, что юная фигуристка Горбачёва пропала вечером 28 августа. Она вышла с катка на "Чкалов-арене" и зашла в парк на набережной, после чего её не видели. Опасаясь, что девушка могла утонуть в Москве-реке, спасатели прочесали дно — к поискам подключили водолазов. Следственный комитет уже даже успел завести уголовное дело. Но буквально несколько часов назад "пропавшая" фигуристка засветилась на записях камер в одном из столичных кафе. Выходит, девушка жива и невредима, просто не хочет выходить на связь. Её папа выехал в Москву, чтобы понять, что произошло с Алиной.
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