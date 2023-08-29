Бабушка фигуристки Горбачёвой: Тренер три года запрещала ей с нами общаться

16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, которая пропала и перестала выходить на связь накануне вечером, перестала общаться с близкими по настоянию тренера Софьи Федченко. По крайней мере, так утверждает бабушка юной спортсменки. По её словам, последние три года они почти не виделись с проживающей в Москве внучкой. Родные пошли на это, "чтобы не портить ребёнку карьеру", пояснила бабушка.

"Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем", — приводит слова женщины kp.ru.