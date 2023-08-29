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29 августа, 12:36

К поискам пропавшей в Москве фигуристки Горбачёвой подключили водолазов

К поискам пропавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой подключились водолазы. По одной из версий правоохранителей, она могла утонуть в Москве-реке, однако точной информации к настоящему моменту нет.

Сейчас спасатели прочёсывают местность в районе Покровской набережной. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, также спортсменку разыскивают кинологи и волонтёры. В данный момент спасатели на катерах прочёсывают местность в районе Покровской набережной. На берегу пока удалось обнаружить носки, но принадлежат ли они Горбачёвой, пока неясно.

Появилось последнее видео с пропавшей в Москве 16-летней фигуристкой Горбачёвой

Появилось последнее видео с пропавшей в Москве 16-летней фигуристкой Горбачёвой

Напомним, фигуристка пропала вечером 28 августа. Спортсменка последний раз засветилась на камерах в 19:08 — она вышла с катка "Чкалов-арена" и зашла в парк на набережной. Больше юную чемпионку никто не видел. Также сообщалось, что Горбачёва пропала после ссоры с тренером Софьей Федченко.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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