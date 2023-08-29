К поискам пропавшей в Москве фигуристки Горбачёвой подключили водолазов

К поискам пропавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой подключились водолазы. По одной из версий правоохранителей, она могла утонуть в Москве-реке, однако точной информации к настоящему моменту нет.

Сейчас спасатели прочёсывают местность в районе Покровской набережной. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, также спортсменку разыскивают кинологи и волонтёры. В данный момент спасатели на катерах прочёсывают местность в районе Покровской набережной. На берегу пока удалось обнаружить носки, но принадлежат ли они Горбачёвой, пока неясно.