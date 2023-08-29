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29 августа, 10:38
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Вещи пропавшей 16-летней фигуристки Горбачёвой нашли на Покровской набережной

Вещи пропавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой нашли на пляже на Покровской набережной. На место вызваны поисково-спасательная группа МЧС и полиция. Специалисты собираются обследовать акваторию. Сама спортсменка последний раз засветилась на камерах в 19:08 — она вышла с катка на "Чкалов-арене" и зашла в парк на набережной. Больше юную чемпионку никто не видел.

По информации SHOT, фигуристка пропала после ссоры с тренером Софьей Федченко.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва

Напомним, что Алина Горбачёва родом из Краснодара, фигурным катанием начала заниматься в семь лет. В 2022 году у неё было шестое место в финале Гран-при России, также в её копилке победа в первенстве страны. А на чемпионате России спортсменка стала девятой.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Калегина
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