Вещи пропавшей 16-летней фигуристки Горбачёвой нашли на Покровской набережной
Вещи пропавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой нашли на пляже на Покровской набережной. На место вызваны поисково-спасательная группа МЧС и полиция. Специалисты собираются обследовать акваторию. Сама спортсменка последний раз засветилась на камерах в 19:08 — она вышла с катка на "Чкалов-арене" и зашла в парк на набережной. Больше юную чемпионку никто не видел.
По информации SHOT, фигуристка пропала после ссоры с тренером Софьей Федченко.
Напомним, что Алина Горбачёва родом из Краснодара, фигурным катанием начала заниматься в семь лет. В 2022 году у неё было шестое место в финале Гран-при России, также в её копилке победа в первенстве страны. А на чемпионате России спортсменка стала девятой.
ТАСС / Сергей Бобылев