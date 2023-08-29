Вещи пропавшей 16-летней фигуристки Горбачёвой нашли на Покровской набережной

Вещи пропавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой нашли на пляже на Покровской набережной. На место вызваны поисково-спасательная группа МЧС и полиция. Специалисты собираются обследовать акваторию. Сама спортсменка последний раз засветилась на камерах в 19:08 — она вышла с катка на "Чкалов-арене" и зашла в парк на набережной. Больше юную чемпионку никто не видел.

По информации SHOT, фигуристка пропала после ссоры с тренером Софьей Федченко.